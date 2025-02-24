Австралія оголосила про великий пакет санкцій проти осіб і організацій, які пов’язані з РФ, повідомили на сайті прем’єр-міністра країни Ентоні Албанезе.

Нові санкції Австралії проти Росії - що відомо

«Австралія з першого дня чітко дала зрозуміти, що Росія і ті, хто сприяє її незаконному вторгненню, зіткнуться з наслідками. Сьогодні уряд Австралії запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборони на в’їзд для 70 осіб, а також цільові фінансові санкції для 79 організацій», - йдеться у повідомленні.

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Це найбільший пакет санкцій Австралії з лютого 2022 року.

Ці нові санкції спрямовані проти осіб, які підтримують незаконні адміністрації Росії на сході України та в Криму.

Санкції також націлені на фізичних та юридичних осіб, причетних до поглиблення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, зокрема з розгортанням північнокорейських військ на полі бою.

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Під санкції також потрапили об’єкти в оборонному, транспортному та фінансовому секторах Росії.

У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну Австралія запровадила загалом понад 1 400 санкцій.

Австралійський уряд таким чином вжив рішучих заходів, щоб гарантувати, що австралійці ненавмисно не підживлюють російську військову економіку.

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В уряді нагадали, що Австралія виділила понад 1,5 мільярда доларів, щоб допомогти Україні захистити себе.

Зокрема, понад 1,3 мільярда доларів на військову підтримку у вигляді життєво необхідного обладнання для поля бою та тренування українських сил.

Австралія вкотре закликала Росію негайно припинити війну і повністю дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним правом, у тому числі щодо захисту цивільного населення та поводження з військовополоненими.

У ЄС схвалили 16-й пакет санкції проти Росії

19 лютого посли Євросоюзу погодили новий 16-й пакет санкцій проти РФ.

Очікується, що формальне затвердження 16-го пакету санкцій ЄС проти Росії відбудеться під час засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

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16-й пакет санкцій проти країни-агресора включатиме нові важливі елементи.