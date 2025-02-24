Блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) здобув перемогу на позачергових виборах до Бундестагу, отримавши 28,5% голосів.
Підрахунок голосів завершено у всіх 299 округах, повідомила Федеральна виборча комісія.
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ХДС Мерца перемогла на виборах до Бундестагу
Друге місце вперше в історії зайняла партія “Альтернатива для Німеччини“ (AfD), яка змогла подвоїти підтримку виборців порівняно з результатами 2021 року, набравши 20,8% голосів.
На третьому місці опинилася Соціал-демократична партія Німеччини, яку очолює канцлер Олаф Шольц.
За неї проголосували 16,4% виборців, що на третину менше, ніж на попередніх виборах. Це найгірший показник в історії соціал-демократів.
Далі розташувалися “Зелені” та Ліва партія, які отримали 11,6% і 8,8% голосів відповідно.
“Союз Сари Вагенкнехт — За розум і справедливість” та Вільна демократична партія, очолювана ексміністром фінансів Крістіаном Лінднером, не змогли подолати 5% бар’єр і, набравши 4,9% і 4,4% голосів відповідно, не пройшли до Бундестагу.
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Зеленський привітав Мерца з перемогою на виборах
Президент України Володимир Зеленський привітав лідера німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу.
Зеленський зазначив, що «чіткий голос виборців» демонструє, наскільки важливим є цей результат для Європи.
«Розраховуємо на продовження нашої спільної з Німеччиною роботи заради захисту життів і наближення реального миру в Україні, а також на зміцнення Європи», — написав він.
Президент України також наголосив, що «Європі потрібно вміти захищати себе, розвивати свої індустрії та досягати необхідних результатів».
Вибори в Німеччині
Вперше 5 партій мали своїх кандидатів у канцлери: Фрідріх Мерц від блоку ХДС/ХСС, Олаф Шольц від СДПН, Роберт Габек від «Зелених», Алісс Вайдель від «Альтернативи для Німеччини», Сара Вагенкнехт від блоку свого імені.
Кількість депутатів Бундестагу 61-го скликання становитиме 630, що на 100 менше, ніж у попередньому.
Право голосу в ФРН мають загалом близько 60 мільйонів громадян.
Чергові вибори мали відбутися у вересні цього року, але через політичну кризу в правлячій коаліції було оголошено про її розпуск і призначено нові вибори.