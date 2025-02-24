Блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) здобув перемогу на позачергових виборах до Бундестагу, отримавши 28,5% голосів.

Підрахунок голосів завершено у всіх 299 округах, повідомила Федеральна виборча комісія.

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ХДС Мерца перемогла на виборах до Бундестагу

Друге місце вперше в історії зайняла партія “Альтернатива для Німеччини“ (AfD), яка змогла подвоїти підтримку виборців порівняно з результатами 2021 року, набравши 20,8% голосів.

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На третьому місці опинилася Соціал-демократична партія Німеччини, яку очолює канцлер Олаф Шольц.

За неї проголосували 16,4% виборців, що на третину менше, ніж на попередніх виборах. Це найгірший показник в історії соціал-демократів.

Далі розташувалися “Зелені” та Ліва партія, які отримали 11,6% і 8,8% голосів відповідно.

“Союз Сари Вагенкнехт — За розум і справедливість” та Вільна демократична партія, очолювана ексміністром фінансів Крістіаном Лінднером, не змогли подолати 5% бар’єр і, набравши 4,9% і 4,4% голосів відповідно, не пройшли до Бундестагу.

Більше по темі Угода зі США, гарантії безпеки та завершення війни: головні тези з пресконференції Президента Володимир Зеленський запевнив, що не тримається за крісло та не збирається ставати диктатором. Вважає, що за столом переговорів про завершення війни також мають бути представники Європи.

Зеленський привітав Мерца з перемогою на виборах

Президент України Володимир Зеленський привітав лідера німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу.

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Зеленський зазначив, що «чіткий голос виборців» демонструє, наскільки важливим є цей результат для Європи.

«Розраховуємо на продовження нашої спільної з Німеччиною роботи заради захисту життів і наближення реального миру в Україні, а також на зміцнення Європи», — написав він.

Президент України також наголосив, що «Європі потрібно вміти захищати себе, розвивати свої індустрії та досягати необхідних результатів».

Вибори в Німеччині

Вперше 5 партій мали своїх кандидатів у канцлери: Фрідріх Мерц від блоку ХДС/ХСС, Олаф Шольц від СДПН, Роберт Габек від «Зелених», Алісс Вайдель від «Альтернативи для Німеччини», Сара Вагенкнехт від блоку свого імені.

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Кількість депутатів Бундестагу 61-го скликання становитиме 630, що на 100 менше, ніж у попередньому.

Право голосу в ФРН мають загалом близько 60 мільйонів громадян.

Чергові вибори мали відбутися у вересні цього року, але через політичну кризу в правлячій коаліції було оголошено про її розпуск і призначено нові вибори.