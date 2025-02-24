Протягом трьох років від початку повномасштабної війни компанія «Київстар» залишається надійним партнером для держави та українців, забезпечуючи стабільний зв’язок, інвестуючи в економіку та реалізуючи важливі соціальні ініціативи для допомоги ЗСУ і людям, постраждалим від війни.

Як частина критичної інфраструктури, Київстар продовжує активне відновлення та розширення мережі попри воєнні виклики. Так, за весь час повномасштабної війни, компанія запустила понад 2700 нових сайтів і 8368 базових станцій, розширивши зону охоплення 4G зв’язком на понад 4,5 тисячі населених пунктів. Сьогодні швидкісний мобільний інтернет Київстар доступний для 95,7% населення на підконтрольній Україні території.

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За час повномасштабного вторгнення Київстар посилив енергетичну стійкість мережі більш ніж утричі. Станом на сьогодні на базових станціях компанії встановлено близько 200 тис. акумуляторів та понад 3 тис. генераторів, що дозволяє забезпечити безперебійний зв’язок навіть у разі тривалих блекаутів. З 2022 року Київстар інвестував понад 2,3 млрд грн у підвищення енергонезалежності мережі. Протягом 2025 року компанія планує додатково встановити понад 1000 потужних генераторів і 52 тис. акумуляторів.

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Важливою для Київстар є підтримка економіки України. Сума сплачених у бюджет країни податків за три роки повномасштабної війни перевищила 32,7 млрд грн. Також компанія інвестувала майже 24 млрд грн у розвиток інфраструктури електронних комунікацій.

«У найскладніші часи Київстар не лише підтримує стабільність зв’язку, а й продовжує бути надійним партнером держави, інвестуючи у майбутнє України. Хоча ми, як і весь бізнес сьогодні, відчуваємо постійне навантаження та втому від війни, ми не маємо права зупинятися. Наша стратегія полягає в тому, щоб продовжувати рух уперед та підтримувати державу та українців своєю щоденною роботою», — зазначає Олександр Комаров, СЕО «Київстар».

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Київстар залишається й одним з найбільш соціально відповідальних бізнесів воєнного часу. За три роки повномасштабної війни Київстар спрямував понад 2,6 млрд грн на підтримку ЗСУ, допомогу абонентам та місцевим громадам. Зокрема, компанія підтримує ініціативи із розмінування, забезпечуючи інженерно-саперні підрозділи транспортом, обладнанням та захисним спорядженням. Так, у лютому 2025 року Київстар та фонд «Повернись живим» завершили спільний збір на розмінування «Нам тут жити 2.0», у межах якого акумулювали понад 106 млн грн. Загальна сума підтримки цієї ініціативи від Київстар складає 50 мільйонів гривень.

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У межах своєї соціальної місії Київстар реалізує великі благодійні проєкти. Компанія активно допомагає медичним установам: 28,3 млн грн було спрямовано на закупівлю медичного обладнання для дитячого опікового відділення центру «Незламні» у Львові, а 10 млн грн — на відбудову лікарні «Охматдит», яка постраждала під час ракетного обстрілу Києва в липні 2024 року. Близько 1 млн грн було зібрано завдяки ініціативам Київстар ТБ за 2 останні роки, зокрема більша частина коштів — від пакету «Благодійний». 40% від вартості цього пакету спрямовується на ініціативу «Дитяча надія», яка допомагає дітям в Україні боротися з поширеними хворобами: серцевими й онкологічними захворюваннями, важкими опіками.

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Крім того, Київстар інвестує в освіту, фінансуючи навчальні програми для дітей загиблих військових та надаючи безкоштовний доступ до освітнього контенту через платформу Київстар ТБ.

Компанія активно заохочує та залучає співробітників до участі у благодійних ініціативах. З лютого 2022 корпоративні волонтери Київстар зібрали понад 2,7 млн грн допомоги на різні соціальні ініціативи та здійснили мрії дітей-сиріт, подарувавши їм подарунки до Різдва у співпраці з благодійною організацією «СОС-дитячі містечка».

Від початку повномасштабної війни виплати Київстар для співробітників, які долучилися до лав ЗСУ, склали 216 млн грн. А для підтримки демобілізованих співробітників та їхніх рідних у Київстар діє програма «4.5.0. Нарешті вдома». Ключовий принцип цієї програми: нічого для ветерана без ветерана. Представники компанії активно комунікують з ветеранами для визначення їхніх запитів та реалізації потрібної допомоги.

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Довідка про Київстар

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол. США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар — міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк). Київстар 27 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua