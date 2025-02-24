Висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас соцмережі Х повідомила про те, що ЄС запровадив 16-й пакет санкцій проти РФ через війну в Україні, пише Укрінформ.

«ЄС досягає результату: міністри закордонних справ ухвалили 16-й пакет санкцій проти Росії. Він вражає все, від тіньового флоту та ігрових консолей, що використовуються для контролю дронів. Наразі ми маємо найбільш інтенсивні санкції ніж будь-коли, що послаблюють військові зусилля Росії», - написала Кая Каллас.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Сьогодні у Брюсселі відбувається Рада міністрів ЄС із закордонних справ, першим питанням якої буде ситуація в Україні. В обговоренні цієї теми в режимі телеконференції візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Високопосадовці ЄС у Києві на третю річницю вторгнення РФ

Сьогодні, в день третьої річниці з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, візит до Києва здійснюють Колегія Єврокомісії та керівники євроінституцій, включаючи президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошта, а також лідери кількох європейських країн.

У березні Україна отримає €3,5 млрд від Європейського Союзу
Більше по темі

У березні Україна отримає €3,5 млрд від Європейського Союзу

За три роки повномасштабної війни ЄС вже надав Україні 134 мільярди євро.

Зеленський закликав ЄС до санкцій проти капітанів “тіньового флоту”

Advertisement

Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав країни Європейського Союзу запровадити санкції проти капітанів “тіньового флоту” Росії, які допомагають обходити санкції та перевозити російську нафту.

Він закликав ЄС підтримати цю ініціативу та приєднатися до санкцій. Президент також привітав країни Балтії з успішною синхронізацією їхніх енергосистем з європейською.

Морське відомство Данії заявляло, що посилить перевірки нафтових танкерів, які курсують її водами, з метою виявлення “тіньового флоту” Росії, що порушує санкції і підозрюється у підводних диверсіях.

Advertisement
За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
Більше про ЄС
ЄС готує пакет військової допомоги Україні на 20 млрд євро, - ЗМІ Європа
ЄС готує пакет військової допомоги Україні на 20 млрд євро, - ЗМІ
Київ Пост
2д тому
Знущання неліберальних зрадників Заходу: що може зробити Європа? США
ПОГЛЯД: Знущання неліберальних зрадників Заходу: що може зробити Європа?
Джуліано Феррара
2д тому
Після заяв Трампа ЄС заявив, що «Україна - це демократія, а Росія Путіна - ні» Зеленський
Після заяв Трампа ЄС заявив, що «Україна - це демократія, а Росія Путіна - ні»
За матеріалами AFP
лют. 20
Президент Литви запропонував Європі план для підтримки України Росія
Президент Литви запропонував Європі план для підтримки України
Київ Пост
лют. 20
Читати далі
Президент Литви запропонував конкретну дату вступу України до ЄС Європейський Союз
Президент Литви запропонував конкретну дату вступу України до ЄС
За матеріалами Укрінформ
1г тому
Лідери Заходу приїхали в Україну на третю річницю вторгнення РФ Європа
Лідери Заходу приїхали в Україну на третю річницю вторгнення РФ
Київ Пост
2г тому
У березні Україна отримає €3,5 млрд від Європейського Союзу ВАЖЛИВО Європейський Союз
У березні Україна отримає €3,5 млрд від Європейського Союзу
Київ Пост
4г тому
До Києва прибули президентка Єврокомісії та президент Євроради Київ
До Києва прибули президентка Єврокомісії та президент Євроради
Київ Пост
5г тому
" Попередній Минулого року чистий прибуток українських банків становить $2,5 млрд
Далі » Три роки стійкості: Київстар залишається надійним партнером держави та українців попри воєнні виклики