Висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас соцмережі Х повідомила про те, що ЄС запровадив 16-й пакет санкцій проти РФ через війну в Україні, пише Укрінформ.

«ЄС досягає результату: міністри закордонних справ ухвалили 16-й пакет санкцій проти Росії. Він вражає все, від тіньового флоту та ігрових консолей, що використовуються для контролю дронів. Наразі ми маємо найбільш інтенсивні санкції ніж будь-коли, що послаблюють військові зусилля Росії», - написала Кая Каллас.

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Сьогодні у Брюсселі відбувається Рада міністрів ЄС із закордонних справ, першим питанням якої буде ситуація в Україні. В обговоренні цієї теми в режимі телеконференції візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Високопосадовці ЄС у Києві на третю річницю вторгнення РФ

Сьогодні, в день третьої річниці з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, візит до Києва здійснюють Колегія Єврокомісії та керівники євроінституцій, включаючи президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошта, а також лідери кількох європейських країн.

Більше по темі У березні Україна отримає €3,5 млрд від Європейського Союзу За три роки повномасштабної війни ЄС вже надав Україні 134 мільярди євро.

Зеленський закликав ЄС до санкцій проти капітанів “тіньового флоту”

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Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав країни Європейського Союзу запровадити санкції проти капітанів “тіньового флоту” Росії, які допомагають обходити санкції та перевозити російську нафту.

Він закликав ЄС підтримати цю ініціативу та приєднатися до санкцій. Президент також привітав країни Балтії з успішною синхронізацією їхніх енергосистем з європейською.

Морське відомство Данії заявляло, що посилить перевірки нафтових танкерів, які курсують її водами, з метою виявлення “тіньового флоту” Росії, що порушує санкції і підозрюється у підводних диверсіях.