Рівно три роки тому, в цей час багато українців перебували в шоці від того, що розпочалося трохи раніше, рано вранці 24 лютого 2022 року. Але вже тоді у всіх, крім всього іншого, з’явилося відчуття, що все вже не буде так, як раніше.

Цей період став часом величезного подвигу українського народу, який не просто став на свій захист проти величезного монстра. За останні три роки наш спротив назавжди змінив світ.

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Весь світ тепер знає не просто назви українських міст, номера наших героїчних бригад регулярної армії та ТРО, він тепер точно знає, що російська армію можна перемагати. «Друга армія світу» раптом виявилася зовсім не другою – і це стало одкровенням для всіх.

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Україна сьогодні – не просто символ незламності, стійкості. Україна сьогодні – це вже не форпост західної цивілізації, це вже фортеця євроатлантичних цінностей, вартості та духу.

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Велика Британія не відвернеться від України, яка бореться за спільну безпеку.

Ми, українці, вдячні європейцям за це, що всі ці три роки ви поруч з нами. Європа, ЄС допомогли Україні і словом і ділом: фінансова допомога, військова допомога, притулок для українців – дякуємо!  

Понад те, після того, що останнім часом каже і робить новий президент США, в ЄС нарешті зрозуміли, що захист Європи – це їхня власна справа і відповідальність.

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Саме фортеця «Україна», яка досі стоїть, тримається і відбивається, дала Європі час на усвідомлення такої простої думки, дала шанс підготуватися до боротьби з російською агресією.

І сьогодні, коли європейські лідери приїхали до Києва, щоб ще раз підтримати Україну, просто давайте усвідомимо, що світ назавжди змінився, і без України, цей світ не має майбутнього.

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