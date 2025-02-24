Уряд Данії оголосив про надання Україні нового пакету допомоги, що становить 2 мільярди данських крон, еквівалентних приблизно 268 мільйонам євро.

Про це повідомили на сайті уряду Данії.

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Данія передає Україні новий пакет допомоги на майже €270 млн

Цей крок спрямований на посилення позицій України. Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен наголосила на важливості цієї підтримки.

Вона зазначила, що кошти будуть використані для забезпечення українських військових необхідним спорядженням та для спільних з країнами Північної Європи та Балтії зусиль з розбудови українських військових сил рівня бригади.

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З нагоди третьої річниці російського вторгнення прем’єр-міністерка Данії приєдналася до керівників ЄС та лідерів європейських країн, щоб взяти участь в офіційних заходах у Києві.

“Я пишаюся тим, що Данія разом з північними та балтійськими країнами знаходиться в авангарді підтримки України. Тепер ми повинні триматися. Доставити більше зброї. Швидше. Пожертвувати на українську оборонну промисловість.

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Ці системи використовуються для захисту від повітряних атак, забезпечуючи раннє попередження про наближення цілей.

Тому що ми перебуваємо у вирішальному моменті. Те, що ми робимо зараз, буде вирішальним для майбутніх поколінь в Україні та Європі”, – цитують в уряді слова Фредеріксен.

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Фредеріксен: Росія – реальна загроза для Європи, потрібні інвестиції в оборону

18 лютого прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила на важливості недопущення поширення російської агресії за межі України.

Вона зазначила, що Росія залишається реальною загрозою безпеці Європи, а разом із тим – і свободі європейців.

На думку прем’єрки, у такій ситуації критично важливим є зміцнення оборонних спроможностей.

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