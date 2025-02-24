Президент США Дональд Трамп був завербований 37 років тому як потенційний радянський “актив”, стверджує Альнур Мусаєв, колишній голова Комітету національної безпеки Казахстану, який на той час був офіцером КДБ у Москві.

У своєму дописі на Facebook 20 лютого Мусаєв спробував пояснити часто незрозумілу готовність Трампа задобрювати Путіна: “У 1987 році я служив у 6 Управлінні КДБ СРСР у Москві. Найбільш важливим напрямом роботи 6-го Управління було вербування бізнесменів капіталістичних країн.Саме того року нашим Управлінням, під псевдонімом “Краснов, був завербований 40-річний бізнесмен зі США Дональд Трамп”.

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Від часу першого президентського терміну Трампа його підозрювали в тому, що він є якщо не відвертим російським агентом, то, принаймні, надмірно симпатизує Владіміру Путіну і Росії.

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У 2017 році, коли Трамп вступав на посаду після перемоги над Гілларі Клінтон на президентських виборах, з’явилася доповідь, підготовлена колишнім співробітником британської розвідки Крістофером Стілом. Документ, спочатку підготовлений на замовлення республіканських противників Трампа, а згодом перехоплений демократичною опозицією, містив непристойні звинувачення від нібито російських розвідників, які стверджували, що Москва має компромат на Трампа, починаючи з його різних візитів до Росії, в тому числі сумнозвісний (хоча ніколи не підтверджений) відеозапис «золотого душу» за участю Трампа і повії в московському готелі.

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Прихильники Трампа запекло оскаржують достовірність “досьє Стіла”, особливо через використання в ньому анонімних джерел, але Мусаєв підтверджує наявність компромату на Трампа. У своєму дописі у Facebook від 18 лютого 2018 року колишній казахстанський розвідник, який зараз мешкає у Відні, написав:

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“Дональд Трамп потрапив на гачок ФСБ і заковтує наживку все глибше і глибше. Про це свідчать численні непрямі факти, опубліковані в ЗМІ. Є таке поняття як вербуємість об’єкта. За своїм досвідом оперативної роботи в КДБ-КНБ можу точно сказати – Трамп відноситься до категорії людей, які ідеально вербуються. У мене немає сумнівів, що Росія має компромат на президента США, що протягом багатьох років Кремль просував Трампа на пост президента головної світової держави”.

Ще сім років тому Мусаєв говорив, що правляча еліта США добре розуміє, що їхній президент глибоко залежний від Кремля, але не визнає цього відкрито, щоб не ставити під загрозу статус США як єдиної наддержави. Він спрогнозував різні спроби усунути Трампа від влади.

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Дональд Трамп був вирощений як російський актив... і виявився настільки готовим повторювати антизахідну пропаганду, що в Москві були урочистості з цього приводу Юрій Швець, колишній співробітник КДБ

Звинувачення проти Трампа зовсім не нові - що було раніше

Заяви Мусаєва – далеко не єдині, які лунають від колишніх офіцерів КДБ.

У книзі Крейга Ангера «Американський компромат», виданій у 2021 році, колишній офіцер КДБ Юрій Швець стверджує, що Трамп був завербований Москвою у 1980-х роках.

“Дональд Трамп був вирощений як російський актив... і виявився настільки готовим повторювати антизахідну пропаганду, що в Москві з цього приводу влаштували святкування», – сказав Швець в інтерв’ю Guardian у 2021 році.

У 1980-х роках Швець був майором КДБ і працював під прикриттям кореспондентом ТАСС у Вашингтоні. У 1993 році він переїхав до США на постійне місце проживання і отримав американське громадянство. Він працював слідчим з корпоративної безпеки і був партнером Олександра Литвиненка, який був убитий в Лондоні в 2006 році.

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У книзі, яка значною мірою спирається на спогади Швеця, Ангер описує, як Трамп вперше потрапив у поле зору росіян у 1977 році, коли він одружився на чеській моделі Івані Зельнічковій. У 1979 році, коли Дональд Трамп уже був відомим американським магнатом у сфері нерухомості, чехословацька секретна служба стежила за Іваною вдома і за кордоном і розпитувала її батька про цю пару після його поїздок до США. Трамп став об’єктом шпигунської операції, яку проводила чехословацька розвідка у співпраці з КДБ.

За три роки Трамп відкрив свій перший великий об’єкт нерухомості – готель Grand Hyatt New York неподалік Центрального вокзалу. Трамп купив 200 телевізорів для готелю у Сема (Семена) Кісліна, радянського емігранта, який був співвласником магазину електроніки Joy-Lud на П’ятій авеню неподалік.

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Швець розповів Guardian, що Joy-Lud контролювався КДБ, а Кіслін працював так званим “агентом-споттером”, який визначив Трампа, молодого бізнесмена на підйомі, як потенційний актив. Кіслін заперечував, що мав стосунки з КДБ.

Тоді, у 1987 році, Трамп та Івана вперше відвідали Москву і Ленінград. За словами Швеця, оперативники КДБ годували Трампа “правильними” тезами, лестили йому і підкидали ідею, що він повинен іти в політику.

У статті Люка Гардінга, опублікованій у 2017 році у виданні Politico, стверджується, що “згідно з празькими файлами, розсекреченими у 2016 році, чеські шпигуни пильно стежили за парою на Мангеттені”.

Гардінг додає, що агенти, які виконували це завдання, мали кодові імена Аль Джарза і Любош. “Вони відкривали листи, які Івана надсилала додому своєму батькові Мілошу, інженеру. Мілош ніколи не був агентом, але мав функціональні стосунки з чехословацькою таємною поліцією, яка випитувала його, як справи у його доньки за кордоном, а за це дозволяла їй приїжджати додому. За родиною Трампів у США періодично велося стеження. Воно велося й тоді, коли Івана і Дональд Трамп-молодший відвідали Мілоша в Чехословацькій Соціалістичній Республіці”.

Втім, як зазначив Швець, вербування Трампа було майже випадковим. “Він був активом. Це не був грандіозний, геніальний план, що ми будемо розвивати цього хлопця, і через 40 років він стане президентом. У той час, коли це почалося... росіяни намагалися вербувати, як божевільні, і переслідували десятки і десятки людей».

Швець зазначив, що Трамп багато в чому був ідеальною мішенню: “Його марнославство та самозакоханість зробили з нього чудову мішень для вербування. Його вирощували протягом 40 років, до самого його обрання” (у 2016 році).

Несподіваний спостерігач на мирних переговорах в Ер-Ріяді - до чого тут Трамп

На фотографіях із зустрічі в Ер-Ріяді 18 лютого між міністром закордонних справ Росії Серґєєм Лавровим та його американськими колегами видно, що збоку від головного столу за ними спостерігає Дмитрій Риболовлєв – російський олігарх. Саме він свого часу опоміг Трампу вийти з боргової кризи, придбавши у 2008 році маєток Трампа в Палм-Біч вартістю 40 мільйонів доларів за 95 мільйонів доларів.

Тепер, коли Трамп постійно робить кроки – особливо щодо Росії та її жорстокої війни проти України, які явно вигідні лише Москві, колишні вербувальники КДБ, такі як Мусаєв, переконані, що президент США “все глибше й глибше” сідає на гачок.