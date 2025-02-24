На засіданні Генеральної асамблеї ООН було ухвалено резолюцію Україну щодо третьої річниці російської війни «Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні».

За проголосували – 93 країни, проти – 18, утрималися – 65, передає кореспондент Укрінформу.

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Резолюція ООН до третьої річниці війни в Україні - подробиці

Міжнародна спільнота, зокрема більшість демократичних держав, визнала, що трирічна широкомасштабна агресія Росії проти України спричинила катастрофічні та тривалі наслідки, які відчуваються не лише в Україні, але й в інших частинах світу, загрожуючи глобальному спокою.

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ООН вкотре заявила про свою непохитну підтримку суверенного права України на незалежність, єдність та цілісність її території, визнаної на міжнародному рівні.

Генасамблея наголошує, «що ніяке територіальне придбання в результаті загрози силою або її застосування не повинно визнаватися законним».

Більше по темі Данія надала Україні новий пакет допомоги на майже €270 млн Прем’єр-міністерка Данії прибула до Києва з нагоди третьої річниці повномасштабної війни в Україні.

Також підкреслюється, що будь-яка участь військ КНДР у війні «викликає серйозну стурбованість у зв’язку з подальшою ескалацією цього конфлікту».

Документ серед іншого закликає до якнайшвидшого припинення бойових дій і мирного вирішення війни проти України, «підтверджує нагальну необхідність припинення війни в цьому році» й досягнення миру в Україні відповідно до Статуту ООН, нагадує про свою «вимогу до РФ негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», наголошує на необхідності забезпечення відповідальності за найтяжчі злочини за міжнародним правом, вчинені на території України.

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Для ухвалення резолюції з питань миру і безпеки необхідно дві третини голосів від усіх країн, які проголосували «за» або «проти».

ООН ухвалила резолюцію щодо ядерної безпеки України

12 липня 2024 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію з питань безпеки та захисту ядерних об’єктів, зокрема Запорізької АЕС.

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Проти документа проголосували Білорусь, Бурунді, КНДР, Куба, Малі, Росія, Сирія, Нікарагуа та Еритрея.

Висловлюючи занепокоєння нестабільною ситуацією з ядерною безпекою та захистом на ЗАЕС, резолюція закликає Росію вивести військовий та інший несанкціонований персонал зі станції й вимагє негайного повернення її під повний контроль України.