НАТО продовжить допомагати Україні, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Допомога НАТО Україні: зброя, техніка та навчання для майбутнього миру

Рютте зазначив, що Альянс продовжить надавати допомогу Україні, залишаючись її надійним партнером.

Також НАТО буде сприяти подоланню майбутніх труднощів з метою досягнення справедливого та довгострокового врегулювання конфлікту.

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Генсек зауважив, що протягом усього періоду російської агресії держави-члени НАТО підтримували Україну, щоб зберегти прагнення до свободи.

Рютте додав, що вони сприяли зміцненню її обороноздатності шляхом надання зброї, техніки та навчання військовослужбовців.

Мужність та непохитність українського народу викликають захоплення у всьому світі.

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Трамп заперечив можливість нападу Росії на НАТО

Президент США висловлював сумнів у можливості нападу Росії на країни-члени НАТО.

Під час розмови Трампа запитали, чи підтримує він думку президента України Володимира Зеленського, який припустив, що в майбутньому Росія може вторгнутися до країн Альянсу.

Трамп заявляв, що президента України Володимира Зеленського залучать до мирних переговорів між Україною і Росією. Водночас 

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Президент України в інтерв’ю NBC News заявляв, що Трамп дійсно може підштовхнути російського президента Владіміра Путіна до мирних переговорів.

Український лідер укотре закликав не довіряти очільнику Росії.

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