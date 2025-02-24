Науседа пропонує надати гарантії безпеки, притягнути Росію до відповідальності, а також прискорити процес вступу України до ЄС.

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Мужність та непохитність українського народу викликають захоплення у всьому світі.

Рютте додав, що вони сприяли зміцненню її обороноздатності шляхом надання зброї, техніки та навчання військовослужбовців.

Генсек зауважив, що протягом усього періоду російської агресії держави-члени НАТО підтримували Україну, щоб зберегти прагнення до свободи.

Також НАТО буде сприяти подоланню майбутніх труднощів з метою досягнення справедливого та довгострокового врегулювання конфлікту.

Рютте зазначив, що Альянс продовжить надавати допомогу Україні, залишаючись її надійним партнером.

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Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

НАТО продовжить допомагати Україні, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир.

Трамп заперечив можливість нападу Росії на НАТО

Президент США висловлював сумнів у можливості нападу Росії на країни-члени НАТО.

Під час розмови Трампа запитали, чи підтримує він думку президента України Володимира Зеленського, який припустив, що в майбутньому Росія може вторгнутися до країн Альянсу.

Трамп заявляв, що президента України Володимира Зеленського залучать до мирних переговорів між Україною і Росією. Водночас

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Президент України в інтерв’ю NBC News заявляв, що Трамп дійсно може підштовхнути російського президента Владіміра Путіна до мирних переговорів.

Український лідер укотре закликав не довіряти очільнику Росії.