У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря: фіксується підвищення концентрації завислих речовин, повідомляє КМДА у своєму Телеграм-каналі.

За інфомрацією відомства, найбільш «ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу)».

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«… маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок», – наголосили в КМДА.

Київська адміністрація рекомендує до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води.

Advertisement

Якщо є очищувач повітря, то увімкніть його на максимум.

Варто зазначити, що це вже не вперше у лютому цього року в столиці України спостерігаються підвищення рівня забруднення повітря.

Раніше ми повідомляли, як Київ накрила “брудна хмара”.

Куди піти в Києві цими вихідними: афіша подій 21–23 лютого 2025 року
Більше по темі

Куди піти в Києві цими вихідними: афіша подій 21–23 лютого 2025 року

Kyiv Post зібрав афішу подій на вихідні, щоб запропонувати вам варіанти цікавого дозвілля.
Київ Пост
Київ Пост
Більше про Київ
РФ запустила рекордну кількість дронів: ППО збила 138 БпЛА Київ
РФ запустила рекордну кількість дронів: ППО збила 138 БпЛА
Київ Пост
2д тому
Росіяни атакували Київ дронами: у кількох районах виникли пожежі Київ
Росіяни атакували Київ дронами: у кількох районах виникли пожежі
Київ Пост
2д тому
На Київщині через атаку дронів загинув залізничник Київ
На Київщині через атаку дронів загинув залізничник
Київ Пост
лют. 22
До Києва прибув спецпредставник Трампа у питаннях України Кіт Келлогг Київ
До Києва прибув спецпредставник Трампа у питаннях України Кіт Келлогг
Київ Пост
лют. 19
Читати далі
До Києва прибули президентка Єврокомісії та президент Євроради Київ
До Києва прибули президентка Єврокомісії та президент Євроради
Київ Пост
1д тому
Хроніка війни в Україні. 21 лютого: «Росія знову атакує Київ шахедами, а Одесу балістикою» Київ
Хроніка війни в Україні. 21 лютого: «Росія знову атакує Київ шахедами, а Одесу балістикою»
Вікторія Рокицька
лют. 21
Куди піти в Києві цими вихідними: афіша подій 21–23 лютого 2025 року Київ
Куди піти в Києві цими вихідними: афіша подій 21–23 лютого 2025 року
Вікторія Рокицька
лют. 20
“Не зливай Україну!” – тисячі американців вийшли на протест проти Трампа Путін
“Не зливай Україну!” – тисячі американців вийшли на протест проти Трампа
Кейті Лівінгстоун
лют. 19
" Попередній ООН ухвалила українську резолюцію щодо річниці російської війни
Далі » Хроніка війни в Україні. 25 лютого: стратегічна оборонна операція триває