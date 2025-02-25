У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря: фіксується підвищення концентрації завислих речовин, повідомляє КМДА у своєму Телеграм-каналі.

За інфомрацією відомства, найбільш «ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу)».

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«… маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок», – наголосили в КМДА.

Київська адміністрація рекомендує до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води.

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Якщо є очищувач повітря, то увімкніть його на максимум.

Варто зазначити, що це вже не вперше у лютому цього року в столиці України спостерігаються підвищення рівня забруднення повітря.

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