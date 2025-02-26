AFP окремо додала, що близько третини співробітників у його напівофіційному Департаменті ефективності уряду США (DOGE) на знак протесту подали заяви на звільнення, заявивши, що не братимуть участь у політичній діяльності, яка «ставить країну під загрозу».

Ілон Маск народився 1971 року в Преторії (ПАР) у сім’ї інженера-електромеханіка, який нажив капітал на смарагдовому руднику, і дієтологині Мей Маск, яка народилася в канадійській провінції Саскачеван. Після розлучення батьків у 1980 році, щоб уникнути обов’язкової військової служби в Південній Африці, Маск подав заяву на отримання канадійського громадянства по материнській лінії. Він емігрував до Саскачевану в 1989 році.

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Після двох років навчання в університеті в Онтаріо Маск перевівся до Університету Пенсильванії у Філадельфії (до речі, альма-матер Дональда Трампа, який зробив Маска своїм консультантом після того, як той пожертвував близько 288 мільйонів доларів на його виборчу кампанію).

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Відтоді Маск очолив зусилля зі звільнення сотень тисяч федеральних службовців через DOGE – нібито задля економії коштів для американських платників податків. Але ця чистка також тісно пов’язана з оголошеними планами Трампа помститися працівникам системи правосуддя, яких він звинувачує в незліченних судових позовах проти нього, в тому числі за його спроби змусити державних службовців скасувати результати виборів 2020 року, які він програв, а також у десятках обвинувальних вироків, пов’язаних із підкупом порнозірки, з якою він мав статевий зв’язок.

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Серед інших відомств, які розгромила команда Маска, – Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке виділило мільйони доларів на гуманітарну допомогу Україні від початку повномасштабного російського вторгнення.

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У петиції, відкритій для підписів 20 лютого, йдеться про те, що Маск «діє всупереч національним інтересам Канади», і зазначається, що «він є членом іноземного уряду, який намагається стерти суверенітет Канади». У понеділок у дописі в соцмережі X, якою він володіє (вже видаленому) Маск висміяв петицію, заявивши, що «Канада не є справжньою країною».

Він рішуче підтримав Трампа, який неодноразово ставив під сумнів суверенітет Канади і стверджував, що вона повинна стати штатом США.

Член канадійського парламенту від Нової демократичної партії Чарлі Ангус, який підтримав петицію, сказав агенції AFP, що вона «дає можливість людям висловити своє справедливе обурення зростаючою владою олігархів і екстремістів».

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«Такі люди, як Ілон Маск, є ворогами нашої країни», – сказав Ангус.

Петиції, подані до парламенту, не можуть вимагати дій, але, за словами чиновників в Оттаві, людина може бути позбавлена канадійського громадянства за шахрайство, неправдиві дані в імміграційній заяві, або службу в іноземній армії під час збройного конфлікту проти Канади.

Вони були би звільнені, якби не подали у відставку Ілон Маск

Близько третини співробітників DOGE подали у відставку на знак протесту, заявивши, що не будуть проштовхувати зміни, які ставлять країну під загрозу.

«Ми присягалися служити американському народу і дотримуватися присяги Конституції в усіх президентських адміністраціях, – написав 21 співробітник DOGE в листі на ім’я глави апарату Білого дому Сьюзан Вайлс, який потрапив до AFP у вівторок. – Однак стало зрозуміло, що ми більше не можемо виконувати ці зобов’язання».

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Маск применшив значення такого масового звільнення, заявивши, що ці співробітники були «політичними утриманцями», які працювали віддалено і відмовилися повернутися в офіс за наказом Трампа.

«Вони були би звільнені, якби не подали у відставку», – написав Маск.

Співробітники, які подали у відставку, працювали над модернізацією таких критично важливих державних систем, як соціальне забезпечення, послуги для ветеранів, облік податкових документів, охорона здоров’я та платформи для надання допомоги в разі стихійних лих.

«Їхнє звільнення ставить під загрозу мільйони американців, які щодня покладаються на ці послуги. Раптова втрата цих професіоналів робить критичні системи і дані американців менш безпечними», – йдеться в листі.

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Співробітники навідріз відмовилися брати участь у тому, що вони назвали спробами «скомпрометувати основні урядові системи, поставити під загрозу конфіденційні дані американців і демонтувати критично важливі державні служби».

За даними журналу Wired, інженери DOGE працюють над новим програмним забезпеченням, яке може допомогти в масових звільненнях держслужбовців