У 2024 році ще 300 тис. українців залишили країну через війну, що збільшило загальну кількість біженців за межами України до 5,2 мільйона станом на листопад 2024 року.

Чим довше триває війна, тим більше українців адаптуються до життя за кордоном, свідчить дослідження Центру економічної стратегії (ЦЕС).

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53% із них не хочуть повертатися в Україну – цей показник знизився на 6% у період дослідження (січень-листопад 2024 року).

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Якщо українці не повернуться - наслідки для економіки

Якщо від 1,7 до 2,7 мільйона українців не повернуться, економіка України може втратити від 5,1% до 7,8% ВВП, зазначається у звіті.

За минулий рік все більше українців вирішили не повертатися додому, оскільки ракетні удари Росії посилилися, що призвело до відсутності електрики, погіршення економіки та умов життя.

Водночас фінансова ситуація українців за кордоном покращилася, а доходи досягли довоєнного рівня. З січня 2024 року частка людей, які могли дозволити собі лише їжу, зменшилася на 7,5%.

Найбільше українців виїхало в перші тижні війни, а пік міграції був у березні 2022 року, коли 2,5 мільйона людей втекли з країни. Значна частина біженців повернулася в період з травня по вересень 2022 року, йдеться у звіті ЦЕС.

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Однак восени 2022 – взимку 2023 року кількість українців, що залишають країну, знову зросла через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. У 2023 році українці частіше поверталися навесні та влітку, але багато хто знову виїхав з наближенням зими.

У 2024 році відтік українців продовжився через інтенсивніші ракетні удари Росії та загострення енергетичних проблем.

Скільки українців залишили країну з лютого 2022 року. Джерело: ЦЕС

Серед тих, хто виїхав через війну, більшість становлять жінки віком 35-44 роки, понад половина з яких взяли з собою дітей.

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Водночас дорослі чоловіки становлять 27% біженців. Їхня частка зросла на 9% у порівнянні з січнем 2024 року, коли таких було 18%. У Європі частка чоловіків серед біженців зросла з 37% до 39% за період січень-листопад 2024 року.

Які країни прийняли найбільше українських біженців

Серед європейських країн найбільше українців прийняли Німеччина та Польща. У Німеччину переїхало понад 1,2 мільйона українців, а в Польщі проживає майже 1 мільйон, йдеться у звіті.

Станом на кінець 2024 року близько 4,2 мільйона українців в ЄС мали статус тимчасового захисту.

Де найбільше українських біженців у Європі. Джерело: ЦЕС

Водночас деякі українці виїхали до Європи через Росію та Білорусь, рятуючись із окупованих територій Сходу та Півдня за обставин, які не дозволяли їм перетнути кордон у підконтрольну Україні територію безпосередньо. Вони також перетинали кордон у Естонії, щоб потрапити до Європи або повернутися в Україну.

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Близько 239 000 людей виїхали через Росію та Білорусь, ще 1,3 мільйона стали біженцями в цих країнах.

Чи повернуться українці додому після війни - головне питання

За даними ЦЕС, за оптимістичним сценарієм після війни в Україну можуть повернутися 1,2 мільйона осіб. Помірний прогноз передбачає повернення 2,3 мільйона, а за песимістичним – до 2,7 мільйона.

Після війни від 290 000 до 532 000 чоловіків, які наразі не можуть залишити країну через мобілізацію, можуть виїхати за кордон, багато хто – щоб возз’єднатися з сім’ями, які вже проживають за межами України.

За прогнозами Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, чисельність населення України до 2041 року може скоротитися до 28,9 мільйона, а до 2051 – до 25,2 мільйона (проти 42 мільйонів станом на 1 січня 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення Росії), раніше писав Kyiv Post.

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Документ також оцінював чисельність населення України у 31 мільйон на підконтрольних уряду територіях та 35 мільйонів у межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Наразі Росія незаконно окупувала 26% території України.

Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України та одна з основних авторок стратегії, в інтерв’ю Forbes Україна зазначила, що ключем до повернення українських біженців є припинення війни та забезпечення безпеки, а також створення комфортного середовища для виховання дітей.