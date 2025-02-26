Один з найважливіших чорноморських портів РФ у ніч проти середи, 26 лютого, опинився під ударом групи безпілотників. Про атаку з посиланням на «Радио Свобода» пише Укрінформ.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що у Туапсе та Темрюкському районі внаслідок атаки дронів пошкоджені приватні будинки, постраждалих немає.
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Водночас місцеві жителі повідомляють про атаку на морський порт Туапсе, викладають відеозаписи з вибухами у соцмережах.
Російські Телеграм-канали пишуть також про вибухи в небі над Анапою, де, ймовірно, працювали сили ППО.
В аеропорту Сочі введено план «Килим», він припинив приймати та відправляти рейси.
Про спробу атаки БпЛА повідомила і «влада» тимчасово окупованого Криму.
Проєкт “Крим Реалії” з посиланням на телеграм-канали поінформував, що вибухи було чути в Саках, Севастополі, Керчі, а також у районі аеропорту “Бельбек”.
Бійці ССО знищили до взводу російських військових на Донецькому напрямку
Тим часом Міністерство оборони РФ прозвітувало про нібито знищення 128 безпілотників над Росією, з них 83 БПЛА були збиті над Краснодарським краєм.
Атака безпілотників на порт Туапсе – що кажуть у ЦПД
Атаку на порт Тупасе у своєму Телеграм-каналі прокоментував керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.
«Ворог повідомив про атаку на морський порт в Туапсе, Краснодарського краю. Це один із ключових вантажних портів рф на Чорному морі…
Порт відіграє важливу роль у підтримці військової логістики. Він використовується для перевезення техніки, боєприпасів та пального для військових потреб.
Забезпечує матеріально-технічне постачання кораблів Чорноморського флоту рф, зокрема тих, що задіяні у війні проти України», – наголосив Коваленко.
Дрони СБУ знеструмили нафтоперекачувальну станцію на Кубані
Українські дрони «налетіли» на Краснодарський край 20 лютого. Вдарили по електропідстанції 110/35/10 кВ, яка живить НПС.
Виникла пожежа. Внаслідок чого відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти.
Ця станція є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані: через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ.