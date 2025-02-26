Право на громадянство за народженням (“jus soli”) дозволяє автоматично отримати громадянство країни тим, хто народився на її території. Проте правила цього принципу відрізняються залежно від держави. Деякі країни надають громадянство без обмежень, інші ж висувають додаткові вимоги. Тож де у 2025 році дитина отримує громадянство просто за правом народження?

Що таке “jus soli” або отримання громадянства за народженням?

“Jus soli” (право землі) означає, що дитина отримує громадянство країни народження незалежно від громадянства батьків. Цей принцип поширений у країнах із високим рівнем міграції. У світі понад 60 держав дотримуються цього правила, але в деяких випадках можуть бути встановлені додаткові умови.

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Громадянство при народженні може також надаватися за “jus sanguinis” (право крові) – коли дитина успадковує громадянство батьків. Більшість держав комбінують ці принципи.

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Де дають громадянство за народженням у Європі

У Європі право на громадянство часто залежить від статусу батьків. У Великій Британії діти отримують громадянство, якщо один із батьків має дозвіл на проживання. Також громадянство можна набути після 10 років проживання. У Греції достатньо п’яти років легального перебування батьків до народження дитини. В Ірландії необхідно, щоб обидва батьки прожили в країні щонайменше чотири роки до народження дитини. У Франції дитина може отримати громадянство в 13 років, якщо проживала там більшу частину життя.

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В Іспанії дитина, народжена від іноземців, може отримати громадянство, якщо її батьки є громадянами країн Латинської Америки, Андорри, Філіппін, Екваторіальної Гвінеї, або мають статус біженців. В Німеччині громадянство надається дітям, якщо один із батьків проживає в країні щонайменше 8 років і має постійну посвідку на проживання.

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Громадянство за правом народження у Північній і Південній Америці

У США та Канаді всі діти, народжені на території цих країн, автоматично стають громадянами. Однак у 2025 році ця політика може змінитися. Президент США Дональд Трамп заявив про намір переглянути право на громадянство за народженням, вважаючи, що воно сприяє нелегальній міграції. Якщо цей план буде реалізовано, право “jus soli” у США може бути обмежене.

Усі діти, народжені в Мексиці, отримують громадянство за місцем народження. Батьки дитини також можуть отримати громадянство після двох років проживання на території країни та складання іспиту. Більшість країн Південної Америки надають громадянство за народженням. Винятком є Колумбія, де один із батьків повинен мати дозвіл на проживання. У Аргентині та Бразилії право “jus soli” діє без обмежень, а в Чилі громадянство надається навіть дітям, народженим від іноземних батьків, які перебували в країні тимчасово.

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Надання громадянства за місцем народженням в інших регіонах світу

У Новій Зеландії діти отримують громадянство, якщо хоча б один із батьків має постійну посвідку на проживання або є громадянином країни. В Австралії новонароджені стають громадянами, якщо хоча б один із батьків має статус резидента протягом двох років перед народженням дитини.

У Південній Африці діти отримують громадянство, якщо один із батьків є громадянином або має постійний дозвіл на проживання. В Індії “jus soli” було скасоване, і громадянство надається лише дітям, якщо один із батьків є громадянином, а інший не є нелегальним мігрантом. У Японії та Китаї діє лише “jus sanguinis”, тому громадянство надається тільки за походженням.

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Пологи за кордоном для отримання громадянства

США та Канада популярні серед іноземців, які прагнуть народити дитину для отримання громадянства. Існують агентства, що допомагають організувати процес, включаючи житло, документи та медичні послуги.

У Канаді іноземки можуть скористатися медичним обслуговуванням, але процедура пологів коштує близько 10 тисяч доларів. Такий підхід забезпечує дитині громадянство розвиненої країни та кращі можливості в майбутньому.

Для біженців з України, які шукають країни, де народжена дитина може отримати громадянство, оптимальними варіантами є:

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