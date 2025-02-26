Мер Варшави та кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський лідирує в рейтингу довіри серед публічних осіб.

Водночас представник антиукраїнської партії “Конфедерація” Славомір Менцен досяг найвищого особистого результату, зайнявши 9 місце, свідчать дані опитування Onet.

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Вибори у Польщі: рейтинг кандидатів

Згідно з даними, оприлюдненими сьогодні, 26 лютого, Тшасковському довіряють 43,5% опитаних, що на 2,3% більше, ніж у попередньому місяці. Проте, 44,8% респондентів висловили недовіру до нього.

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Друге місце в рейтингу зберігає Анджей Дуда, якому довіряють 37,8% громадян. Це на 3,2% менше, ніж у попередньому опитуванні.

Третє місце займає Матеуш Моравецький з показником довіри 36,7%.

Чинний прем’єр Польщі Дональд Туск опинився на четвертому місці з 35,7% довіри, а Кароль Навроцький, який не підтримує членство України у НАТО – на п’ятому з 33,2%.

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Третина опитаних підтримує за продовження активних бойових дій.

До першої десятки також увійшли Шимон Головня, Ярослав Качинський, Влодзімєж Чажасти, Славомір Менцен та Владислав Косіняк-Камиш.

Привертає до себе особливу увагу зростання довіри до Славоміра Менцена, який досяг свого історичного максимуму – 28,3%

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Менцен, лідерів націоналістичної «Конфедерації», відомий своїми антиукраїнськими заявами, стрімко нарощує підтримку серед поляків. За два місяці його рейтинг зріс на 6,1%.

Опитування було проведено 23-24 лютого 2025 року серед 1 100 респондентів по всій Польщі за допомогою комп’ютерного інтерв’ю.

Президентські вибори у Польщі 2025 - що відомо про кандидатів

Кандидатами у президенти є:

  • Рафал Тшасковський - мер Варшави, який представлятиме правлячу Громадянську коаліцію
  • Кароль Навроцький - голова Інституту нацпамʼяті РП, якого відтримує партія «Права і Справедливості» (PiS) Ярослава Качинського
  • Шимон Головня - маршалок Сейму від провладної коаліції «Третій шлях»
  • Славомір Ментцен - один із лідерів націоналістичної «Конфедерації»
  • Магдалена Бєят - віцемаршалок Сенату Польщі, яка представляє польських Лівих.

Свою кандидатури висунули також депутат Сейму РП від групи «Вільні республіканці» Марек Якубяк, а також Марек Вох від групи Безпартійних самоврядувальників.

Соцопитування свідчать, що найбільші шанси на перемогу має мер Варшави Рафал Тшасковський. Однак він може сподіватися на неї лише за результатами двох турів.

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