Мер Варшави та кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський лідирує в рейтингу довіри серед публічних осіб.
Водночас представник антиукраїнської партії “Конфедерація” Славомір Менцен досяг найвищого особистого результату, зайнявши 9 місце, свідчать дані опитування Onet.
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Вибори у Польщі: рейтинг кандидатів
Згідно з даними, оприлюдненими сьогодні, 26 лютого, Тшасковському довіряють 43,5% опитаних, що на 2,3% більше, ніж у попередньому місяці. Проте, 44,8% респондентів висловили недовіру до нього.
Друге місце в рейтингу зберігає Анджей Дуда, якому довіряють 37,8% громадян. Це на 3,2% менше, ніж у попередньому опитуванні.
Третє місце займає Матеуш Моравецький з показником довіри 36,7%.
Чинний прем’єр Польщі Дональд Туск опинився на четвертому місці з 35,7% довіри, а Кароль Навроцький, який не підтримує членство України у НАТО – на п’ятому з 33,2%.
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До першої десятки також увійшли Шимон Головня, Ярослав Качинський, Влодзімєж Чажасти, Славомір Менцен та Владислав Косіняк-Камиш.
Привертає до себе особливу увагу зростання довіри до Славоміра Менцена, який досяг свого історичного максимуму – 28,3%.
Менцен, лідерів націоналістичної «Конфедерації», відомий своїми антиукраїнськими заявами, стрімко нарощує підтримку серед поляків. За два місяці його рейтинг зріс на 6,1%.
Опитування було проведено 23-24 лютого 2025 року серед 1 100 респондентів по всій Польщі за допомогою комп’ютерного інтерв’ю.
Президентські вибори у Польщі 2025 - що відомо про кандидатів
Кандидатами у президенти є:
- Рафал Тшасковський - мер Варшави, який представлятиме правлячу Громадянську коаліцію
- Кароль Навроцький - голова Інституту нацпамʼяті РП, якого відтримує партія «Права і Справедливості» (PiS) Ярослава Качинського
- Шимон Головня - маршалок Сейму від провладної коаліції «Третій шлях»
- Славомір Ментцен - один із лідерів націоналістичної «Конфедерації»
- Магдалена Бєят - віцемаршалок Сенату Польщі, яка представляє польських Лівих.
Свою кандидатури висунули також депутат Сейму РП від групи «Вільні республіканці» Марек Якубяк, а також Марек Вох від групи Безпартійних самоврядувальників.
Соцопитування свідчать, що найбільші шанси на перемогу має мер Варшави Рафал Тшасковський. Однак він може сподіватися на неї лише за результатами двох турів.