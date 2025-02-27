Одягнений у стилі «Техно», в чорній бейсболці MAGA («Зробимо Америку знову великою») і чорній футболці (так, ніби одяг – не головне для найбагатшої людини світу), найбільший спонсор виборчої кампанії Дональда Трампа взяв участь у першому засіданні його уряду разом із міністрами і вищими військовими чинами.

Ілон Маск, який очолює неофіційний уряд Трампа DOGE (так званий «Департамент урядової ефективності») і якого критикують як для Демократи, так і Республіканців на Капітолійському пагорбі за звільнення понад сотні тисяч їхніх виборців, які працювали на федеральному рівні, став об’єктом протестів і судових позовів по всій країні за нібито незаконні звільнення і неконституційне втручання в державні справи.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Це не завадило Маску заявити про себе на засіданні уряду в середу, на якому держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Хеґсет, а міністр транспорту Шон Даффі (колишній колега Хеґсета по Fox News) і міністр енергетики Кріс Райт були в костюмах і краватках, як того вимагає дрес-код.

Трамп не готовий надати гарантії безпеки США для України, хоче їх від Європи
Більше по темі

Трамп не готовий надати гарантії безпеки США для України, хоче їх від Європи

Президент США Дональд Трамп також заявив, що він відкритий до ідеї залучення європейських військ у ролі «так званих миротворців» в Україні.

Визнаючи негативну реакцію з боку американської громадськості та федеральної судової системи, Трамп обвівши поглядом присутніх за столом і запитав: «А що, Ілон когось не влаштовує?»

Advertisement

Затверджені Сенатом урядовці, які сиділи на своїх позолочених стільцях, не відповіли, а Маск дивився на них з місця позаду них.

Необраний і незатверджений радник, який минулого місяця привів свого чотирирічного сина на ім’я «X Æ A-Xii» на прес-конференцію в Овальному кабінеті (Трамп, як повідомляється, замінив 145-річний стіл після того, як малюк витер об нього шмарклі), на засідання уряду вдягнув футболку з написом «Tech Support» (Технічна підтримка).

Власник компаній Space X, Tesla і соціальної мережі, названої так само, як і його молодший син (за останніми підрахунками, один із 13 дітей від різних жінок), Маск зробив внесок у розмірі близько 280 мільйонів доларів у президентську кампанію Трампа 2024 року, а в жовтні, під час президентських перегонів, пообіцяв виборцям щодня роздавати по 1 мільйону доларів за підписання петиції його комітету політичної дії.

Advertisement

Один із коментарів Маска під час засідання був таким: «Ми намагаємося докопатися до суті: ми вважаємо, що в уряді є «мертві душі», які отримують зарплатню і, ймовірно, саме тому не можуть відповісти». Кілька колишніх працівників системи соціального забезпечення США публічно заявили, що перебільшені заяви Трампа про те, що 100-літні люди отримують чеки, є безпідставними.

Advertisement

У середу кілька членів Палати представників від Республіканської партії виступили проти масових звільнень Маска, а більшість членів Кабінету міністрів мовчали.

Міністр сільського господарства Брук Роллінз, зі свого боку, заявив: «Очевидно, що я повністю підтримую DOGE. Насправді, я здала звіт про п’ять речей, які я зробила минулого тижня», маючи на увазі вимогу команди Маска, щоб кожен федеральний службовець звітував про «п’ять речей», які він зробив за тиждень.

Трамп підсумував думку членів свого кабінету: «Вони дуже поважають Ілона і те, що він робить це... А деякі трохи не згодні. Але я скажу вам, що здебільшого, я думаю, всі не просто щасливі, вони в захваті».

Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
Більше про США
Трамп підтвердив, що Зеленський приїде у США 28 лютого США
Трамп підтвердив, що Зеленський приїде у США 28 лютого
Київ Пост
18г тому
Зеленський про візит у США: Є робоча дата, працюємо над цим США
Зеленський про візит у США: Є робоча дата, працюємо над цим
Інтерфакс-Україна
21г тому
Америка втрачає себе США
ПОГЛЯД: Америка втрачає себе
Чарльз Кокелл
22г тому
Українські ЗМІ опублікували текст “Угоди про копалини” між Україною та США ВАЖЛИВО США
Українські ЗМІ опублікували текст “Угоди про копалини” між Україною та США
Київ Пост
22г тому
Читати далі
У Стамбулі триває зустріч делегацій РФ і США – турецькі медіа Росія
У Стамбулі триває зустріч делегацій РФ і США – турецькі медіа
Київ Пост
3г тому
Стармер закликає США створити «захисний механізм» для миру в Україні США
Стармер закликає США створити «захисний механізм» для миру в Україні
За матеріалами Укрінформ
4г тому
Трамп не готовий надати гарантії безпеки США для України, хоче їх від Європи США
Трамп не готовий надати гарантії безпеки США для України, хоче їх від Європи
Київ Пост
5г тому
ЄС створений, щоб пограбувати США – Трамп анонсував 25% тарифи для Європи США
ЄС створений, щоб пограбувати США – Трамп анонсував 25% тарифи для Європи
Київ Пост
6г тому
" Попередній У Стамбулі триває зустріч делегацій РФ і США – турецькі медіа
Далі » КНДР відправляє додаткові війська, щоб допомогти РФ на Курщині