Одягнений у стилі «Техно», в чорній бейсболці MAGA («Зробимо Америку знову великою») і чорній футболці (так, ніби одяг – не головне для найбагатшої людини світу), найбільший спонсор виборчої кампанії Дональда Трампа взяв участь у першому засіданні його уряду разом із міністрами і вищими військовими чинами.

Ілон Маск, який очолює неофіційний уряд Трампа DOGE (так званий «Департамент урядової ефективності») і якого критикують як для Демократи, так і Республіканців на Капітолійському пагорбі за звільнення понад сотні тисяч їхніх виборців, які працювали на федеральному рівні, став об’єктом протестів і судових позовів по всій країні за нібито незаконні звільнення і неконституційне втручання в державні справи.

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Це не завадило Маску заявити про себе на засіданні уряду в середу, на якому держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Хеґсет, а міністр транспорту Шон Даффі (колишній колега Хеґсета по Fox News) і міністр енергетики Кріс Райт були в костюмах і краватках, як того вимагає дрес-код.

Більше по темі Трамп не готовий надати гарантії безпеки США для України, хоче їх від Європи Президент США Дональд Трамп також заявив, що він відкритий до ідеї залучення європейських військ у ролі «так званих миротворців» в Україні.

Визнаючи негативну реакцію з боку американської громадськості та федеральної судової системи, Трамп обвівши поглядом присутніх за столом і запитав: «А що, Ілон когось не влаштовує?»

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Затверджені Сенатом урядовці, які сиділи на своїх позолочених стільцях, не відповіли, а Маск дивився на них з місця позаду них.

Необраний і незатверджений радник, який минулого місяця привів свого чотирирічного сина на ім’я «X Æ A-Xii» на прес-конференцію в Овальному кабінеті (Трамп, як повідомляється, замінив 145-річний стіл після того, як малюк витер об нього шмарклі), на засідання уряду вдягнув футболку з написом «Tech Support» (Технічна підтримка).

Власник компаній Space X, Tesla і соціальної мережі, названої так само, як і його молодший син (за останніми підрахунками, один із 13 дітей від різних жінок), Маск зробив внесок у розмірі близько 280 мільйонів доларів у президентську кампанію Трампа 2024 року, а в жовтні, під час президентських перегонів, пообіцяв виборцям щодня роздавати по 1 мільйону доларів за підписання петиції його комітету політичної дії.

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Один із коментарів Маска під час засідання був таким: «Ми намагаємося докопатися до суті: ми вважаємо, що в уряді є «мертві душі», які отримують зарплатню і, ймовірно, саме тому не можуть відповісти». Кілька колишніх працівників системи соціального забезпечення США публічно заявили, що перебільшені заяви Трампа про те, що 100-літні люди отримують чеки, є безпідставними.

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У середу кілька членів Палати представників від Республіканської партії виступили проти масових звільнень Маска, а більшість членів Кабінету міністрів мовчали.

Міністр сільського господарства Брук Роллінз, зі свого боку, заявив: «Очевидно, що я повністю підтримую DOGE. Насправді, я здала звіт про п’ять речей, які я зробила минулого тижня», маючи на увазі вимогу команди Маска, щоб кожен федеральний службовець звітував про «п’ять речей», які він зробив за тиждень.

Трамп підсумував думку членів свого кабінету: «Вони дуже поважають Ілона і те, що він робить це... А деякі трохи не згодні. Але я скажу вам, що здебільшого, я думаю, всі не просто щасливі, вони в захваті».