Високопоставлені дипломати США та Росії зустрілися в резиденції консульства США в Стамбулі, повідомляє TRT Haber.

Телеканал повідомляє, що представники країн зустрілися для того, щоб розглянути питання відновлення діяльності посольств, яку вони взаємно призупинили на початку війни в Україні.

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Медіа також наголошує на тому, що Туреччина продовжує виконувати роль кризового посередника у світовій політиці.

Раніше ми писали про те, що Лавров анонсував другий раунд переговорів Росії та США.

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Переговори Росії та США по Україні в Ер-Ріяді − що потрібно знати

У столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, 18 лютого завершилася зустріч між представниками США та Росії.

Держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що всі, хто бере участь в українському конфлікті, повинні бути згодні з рішенням щодо його завершення.

Обидві сторони домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, щоб створити місії для підтримки мирних переговорів щодо України.

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США та Росія представили спільний мирний план щодо України, основним етапом якого є проведення нових виборів для врегулювання конфлікту.

Зустріч тривала понад чотири години, включно з 15-хвилинною перервою та “робочим обідом”.

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Kyiv Post зібрав головне, з того, що про результати переговорів повідомили у США та РФ.

Пізніше президент РФ Путін заявив, що європейські країни, як і інші, можуть брати участь у переговорах щодо врегулювання конфлікту в Україні.

Туреччина відіграє важливу роль у спробах досягнення миру

TRT Haber нагадує, що Туреччина завжди була активною у зусиллях щодо завершення російсько-української війни. У березні 2022 року дипломатичні зустрічі в Анталії вперше зібрали за одним столом міністрів закордонних справ України та Росії.

Один із кроків, зроблених для вирішення глобальної продовольчої кризи, що загрожувала світу, був реалізований під керівництвом Туреччини.

У липні 2022 року сторони зустрілися в Стамбулі та підписали Зернову угоду. Було забезпечено безпечне транспортування зерна через Чорне море. Туреччина також зіграла головну роль в обміні полоненими між Росією та Україною. У вересні 2022 року після переговорів було звільнено 215 українських і 55 російських полонених.

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Анкара продовжує дипломатичні зусилля для завершення війни. Вона ще раз наголошує, що готова прийняти переговори на своїй території, як це було в березні 2022 року.