На платформі Дія.Освіта доступний для безкоштовного перегляду 8-серійний курс “ChatGPT: ваш особистий помічник у роботі, навчанні та повсякденному житті”.

Про це повідомило міністерство цифрової трансформації.

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Безплатний курс про ChatGPT - як використовувати ШІ

У 8 епізодах проекту глядачі дізнаються, як працює система запитів, як налаштувати ШІ на отримання необхідного результату, та чи можна довіряти ChatGPT.

Також у серіалі будуть представлені корисні поради та практичні інструменти для ефективної роботи з ChatGPT.

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Новий серіал уже доступний безоплатно на платформі Дія.Освіта. Він створений в межах «Проєкту підтримки Дія», який Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні реалізує за фінансування Швеції.

Україна інвестує в ШІ для оборони та інших галузей

До 2030 року Україна планує увійти до трійки світових лідерів за рівнем впровадження штучного інтелекту, інтегрувавши його у ключові сфери державного управління.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що штучний інтелект стане потужним каталізатором розвитку країни.

Особлива увага приділятиметься військовим розробкам на основі ШІ – від створення «роїв дронів» до вдосконалених інформаційних систем для аналізу поля бою.