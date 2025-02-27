Представники США та Росії ведуть приватні, попередні переговори щодо співпраці у сфері видобутку природних ресурсів і торгових маршрутів в Арктиці.

Вони «визначили Арктику як можливу сферу економічної співпраці», пише Bloomberg, посилаючись на свої джерела, «обізнані із ситуацією».

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Bloomberg зазначає, що ідея співпраці виникла на тлі спроб президента США Дональда Трампа знайти шляхи для припинення війни в Україні у розмовах із президентом Росії Владіміром Путіним.

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«Обидві сторони останнім часом натякали на відкритість до бізнес-проєктів та співпраці, що викликає занепокоєння в Європі та серед союзників по НАТО, які прагнуть ізолювати Москву після її повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому», – пише Bloomberg.

США хочуть «вбити клин між Москвою та Пекіном», використовуючи ідею співпраці в Арктиці, зазначає видання. Однак джерело Bloomberg вважає, що ця ідея «навряд чи матиме успіх».

Більше по темі Москва назвала захоплені українські регіони «такими, що не підлягають обговоренню» Ця заява співзвучна з попередньою заявою Лаврова про те, що Москва чітко дала зрозуміти, що не погодиться на нинішню лінію фронту в Україні.

Новина з’явилася на тлі переговорів між російськими та американськими представниками в Стамбулі щодо питань, пов’язаних із роботою посольств, і покращення дипломатичних відносин.

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Видання Politico повідомляє, що керівник державного Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв розглядає співпрацю в арктичних енергетичних проєктах як одну з «конкретних сфер взаємодії».

Скільки криголамів у Росії, чому це їй вигідно

Bloomberg, посилаючись на Arctic Portal, опублікував карту, що демонструє можливі торгові та транзитні маршрути через Арктику: Північно-Західний, Північно-Східний і майбутній Трансарктичний торговий маршрут, який з’явиться після танення льодовиків.

Для того щоб Росія отримала вигоду від нового маршруту, льодовики в Арктиці не обов’язково повинні розтанути повністю.

Kyiv Post раніше писав, що Росія має у своєму розпорядженні 41 криголам.

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США наразі мають лише два, за інформацією міністерства оборони США.

Крім того, «Росатом» володіє атомним криголамним флотом.

На офіційному сайті «Росатом», що до нього входять три кораблі, тоді як міністерство транспорту Росії повідомляє про сім суден.