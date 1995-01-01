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Південна Корея запропонувала КНДР створити робочу групу для переговорів
Північна Корея
Південна Корея запропонувала КНДР створити робочу групу для переговорів
Південна Корея співпрацюватиме з Північною за умови денуклеаризації.
Київ Пост
1д тому