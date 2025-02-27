У Латвії, Латгальський районний суд виніс вирок чоловікові, визнавши його винним у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та ряді інших правопорушень.

Він проведе чотири з половиною роки у в’язниці, повідомляє Delfi.

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4,5 роки за пропаганду російської війни: вирок у Латвії

Окрім ув’язнення, суд призначив йому рік пробаційного нагляду.

Обвинувачення, представлене прокуратурою, включало крадіжку, акт вандалізму, спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, розпалювання національної ненависті, а також дії, що виправдовують воєнні злочини.

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Відповідно до матеріалів справи, влітку 2022 року він демонтував та викрав український прапор разом з флагштоком.

У січні 2023 року, перебуваючи в нетверезому стані, він влаштував дебош у магазині, розбиваючи пляшки з алкоголем.

А влітку того ж року, у стані алкогольного сп’яніння, він завдав своєму знайомому ножове поранення в шию, що було кваліфіковано як тілесні ушкодження середньої тяжкості.

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28 лютого Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом для обговорення угоди про копалини.

У травні-червні 2024 року, він опублікував на платформі TikTok десять відео, в яких російською мовою він пропагував виправдання воєнних злочинів.

Чотловік агресивно висловлювався про українців, які проживають в Ірландії, тим самим провокуючи ворожнечу.

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Відомо, що обвинувачений вже мав сім судимостей за різні правопорушення.

Латвія надала Україні 612 машин, конфіскованих у п’яних водіїв

У Латвії передали Україні гуманітарну допомогу у вигляді 612 конфіскованих автомобілів на суму 2,25 млн євро.

16 лютого 2023 року латвійський Сейм ухвалив термінове рішення про передачу Україні автомобілів, які опинилися у власності держави.

Серед автомобілів, переданих Україні, були ті, що були конфісковані у водіїв, які керували транспортними засобами у нетверезому стані.

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