За 2024 рік в Україну було імпортовано 62 тис. легкових електромобілів, повідомляє у своєму Телеграм-каналі УкрАвтопром, що посилається на дані Держстату.
Так, державна статистика, свідчить, що минулого року в Україну було імпортовано 61977 легкових електромобілів (BEV).
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І така кількість – це на 32% більше, ніж роком раніше.
В УкрАвтопромі уточнюють, з цієї кількості новими були 16474 авто (+52%), а 45503 – вживані (+26%).
УкрАвтопром наводить і своєрідний ТОП-країн постачальників нових електромобілів:
- КИТАЙ - 14635 од.
- ЯПОНIЯ - 552 од.
- НIМЕЧЧИНА - 382 од.
- ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - 368 од.
- БЕЛЬГIЯ - 216 од.
А ТОП-5 країн постачальників вживаних електромобілів виглядає так:
- США - 17235 од.
- НIМЕЧЧИНА - 7318 од.
- КОРЕЯ - 6274 од.
- ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - 4180 од.
- КИТАЙ - 2573 од.
Скільки електрокарів імпортували за перші п’ять місяців 2024 року
За даними Опендатабота, за перші 5 місяців цього року в Україну ввезли 20 785 електроавтівок.
На той момент такі цифри імпорту вважалися рекордним для такого типу машин. І на той момент це було в 2,1 рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли ввезли 9 736.
На електромобілі вже тоді припадало 12,9% від загальної кількості імпортованих автомобілів.
Найбільш популярною серед українців на той момент була марка Tesla (4 742 придбані автівки), Vokswagen (3 194) та Nissan (3 034).