За 2024 рік в Україну було імпортовано 62 тис. легкових електромобілів, повідомляє у своєму Телеграм-каналі УкрАвтопром, що посилається на дані Держстату.

Так, державна статистика, свідчить, що минулого року в Україну було імпортовано 61977 легкових електромобілів (BEV).

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І така кількість – це на 32% більше, ніж роком раніше.

В УкрАвтопромі уточнюють, з цієї кількості новими були 16474 авто (+52%), а 45503 – вживані (+26%).

УкрАвтопром наводить і своєрідний ТОП-країн постачальників нових електромобілів:

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КИТАЙ - 14635 од.

ЯПОНIЯ - 552 од.

НIМЕЧЧИНА - 382 од.

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - 368 од.

БЕЛЬГIЯ - 216 од.

А ТОП-5 країн постачальників вживаних електромобілів виглядає так:

США - 17235 од.

НIМЕЧЧИНА - 7318 од.

КОРЕЯ - 6274 од.

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - 4180 од.

КИТАЙ - 2573 од.

Скільки електрокарів імпортували за перші п’ять місяців 2024 року

За даними Опендатабота, за перші 5 місяців цього року в Україну ввезли 20 785 електроавтівок.

На той момент такі цифри імпорту вважалися рекордним для такого типу машин. І на той момент це було в 2,1 рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли ввезли 9 736.

На електромобілі вже тоді припадало 12,9% від загальної кількості імпортованих автомобілів.

Найбільш популярною серед українців на той момент була марка Tesla (4 742 придбані автівки), Vokswagen (3 194) та Nissan (3 034).