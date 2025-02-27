25 лютого Повітряні сили Збройних сил України успішно вдарили по будівлі, у якій був командно-спостережний пункт російської армії та місце для запуску безпілотників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Удар по командному пункту армії РФ 25 лютого - що відомо

Будівлю використовував 1429-й мотострілецький полк сухопутних військ РФ.

«Унаслідок вогневого ураження спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшені», – інформують у Генштабі.

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Удари ЗСУ по російських командних пунктах

31 січня підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України знищили командний пункт угруповання військ “Курськ”.

8 січня українські воїни завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, що розташований у місті Харцизьк.

10 січня Збройні сили України вдарили по пункту управління 3-го армійського корпусу росіян у тимчасово окупованому Світлодарську.

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