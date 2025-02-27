Припинення бойових дій у війні Росії проти України не забезпечить тривалої безпеки. Ірландія наполягатиме на якнайшвидшому приєднанні України до Європейського Союзу.

Про це заявив голова уряду Республіки Ірландія Міхал Мартін, після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє RTE.

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Зустріч Зеленського та Мартіна: гарантії безпеки та допомога Україні

Мартін охарактеризував переговори із Зеленським як «дуже теплі».

«Ми чітко дали зрозуміти, що наполягатимемо на прискоренні процесу вступу України до Європейського Союзу», – зазначив Мартін.

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Він зауважив, що членство в ЄС надасть Україні додаткові гарантії безпеки та відкриє нові економічні можливості.

Ірландський прем’єр також повідомив, що сторони обговорювали питання фінансової допомоги Україні.

Зокрема, уряд Ірландії розглядає альтернативні способи надання підтримки, зокрема запуск програми «годування дітей у школах».

Більше по темі Зеленський відвідає Ірландію перед візитом у США - The Guardian 28 лютого Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом для обговорення угоди про копалини.

Мартін додав, що Зеленський акцентував увагу на важливості активної участі Європи у можливому мирному врегулюванні.

«Саме по собі припинення вогню не гарантує довгострокової безпеки. До того ж у таких великих країнах, як Україна, контролювати його реалізацію набагато складніше», – зазначив ірландський прем’єр.

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Також Мартін пояснив Зеленському, що реалізація зобов’язань Ірландії в рамках Фонду миру ЄС була заблокована через вето, накладене Угорщиною.

Президент України, своєю чергою, подякував ірландському народу за підтримку українців, які були змушені рятуватися від війни. Він також висловив радість щодо можливості відвідати Ірландію.

Україна отримає радари Giraffe від Ірландії

Прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським повідомив, що Ірландія передасть Україні радари Giraffe, повідомили на сайті Президента України.

Головною темою зустрічі стали кроки для закінчення війни гарантованим миром для України та всієї Європи.

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Також посадовці обговорили будівництво укриттів в українських школах, підтримку реформи шкільного харчування, українську ініціативу щодо гарантування продовольчої безпеки в Сирії та тренувальній місії ЄС із підготовки військових.

«Україна цінує те, що Ірландія поділяє її бачення щодо майбутньої архітектури безпеки. Зокрема, Володимир Зеленський і Мікхол Мартін обговорили гарантії безпеки й важливість єдності України, Європи та США на шляху до наближення справедливого миру», - повідомляє пресслужба Президента.

24 лютого прем’єр-міністр Ірландії з питань Європи Саймон Гарріс заявив, що його країна хоче надати Україні радіолокаційні системи протиповітряної оборони Giraffe.

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Візит Зеленського до США - що відомо

Президент Володимир Зеленський зазначав, що візит до США був запропонований українській стороні.

“Візит нам запропонували. Офіси працюють: який формат, коли. Там є робоча дата. Офіси на зв’язку”, – сказав Зеленський. Він уточнив, що це може бути п’ятниця.

Президент наголосив, що дуже хоче здійснити цей візит, оскільки для нього важливо почути, що допомога США не буде зупинена.

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що прийме свого українського колегу Володимира Зеленського у Вашингтоні 28 лютого.

У ЗМІ опублікували повний текст так званої “Угоди про копалини” між Україною та США, про яку останнім часом постійно говорить президент США Дональд Трамп.