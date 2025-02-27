З першого березня виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб будуть продовжені автоматично.

Про це повідомило міністерство соціальної політики.

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Автоматичне продовження виплат ВПО з 1 березня - що відомо

З першого березня поточного року, усі внутрішньо переміщені особи, що на даний момент отримують державну допомогу, автоматично отримають продовження виплат на наступні шість місяців, за умови, що вони відповідають встановленим вимогам.

Уряд знову підтвердив свою підтримку найбільш вразливих категорій громадян.

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Продовження фінансової підтримки відбудеться в автоматичному режимі, без необхідності подання додаткових заяв.

Сума допомоги залишається незмінною: дві тисячі гривень для дорослих та три тисячі гривень для дітей та осіб з обмеженими можливостями.

Наразі приблизно 1,2 мільйона внутрішньо переміщених громадян в Україні отримують державну фінансову підтримку, спрямовану на покриття витрат на проживання.

Ця допомога надається щомісяця кожному члену сім’ї ВПО, що належить до соціально незахищених категорій або мають низький рівень доходів.

Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО із вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи.

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Міністерство також нагадує, що з початку січня цього року для переселенців, які не отримують основні виплати на проживання, було введено новий вид допомоги – субсидію на оплату орендованого житла.

Цей вид допомоги надається за принципом звичайної житлової субсидії і призначений для сімей, які найбільше потребують фінансової підтримки.

Уряд виділив 15 млрд гривень на житлові сертифікати для ВПО

5 лютого уряд України виділив 15 мільярдів гривень на допомогу внутрішньо переміщеним особам, чиє житло постраждало або було зруйновано через російську агресію.

Перші 4,3 мільярди гривень, передбачені програмою єВідновлення, вже можна використати для отримання компенсацій.