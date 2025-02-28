Українська армія вже три роки веде безперервні бойові дії та постійно шукає нові шляхи максимального використання своїх можливостей за умов обмежених ресурсів. Одна з таких інновацій – від українських інженерів. Раніше Kyiv Post демонстрував бойову машину «Новатор», можливості якої вразили іноземних партнерів, особливо тим, що вона створювалася в умовах війни.

Але українські інженери продовжують рухатися вперед. Замість тимчасових майстерень і використання цивільних станцій технічного обслуговування та шиномонтажів разом з СТО вони розробили та виготовили мобільні майстерні, обладнані необхідними інструментами, які дозволяють розгорнути їх у будь-якому місці та відремонтувати пошкоджене обладнання на місці.

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Ми вирішили оглянути деякі з них

Перший варіант, який трапляється нам – це невеликий пікап, який повністю перетворено на ремонтну майстерню на колесах. Тут є все: і шиномонтаж, і зварювальні апарати, і навіть інструменти, які не прийнято вважати військовою технікою.

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Фото Kyiv Post

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Багато функцій цього транспортного засобу очевидні, але деякі є несподіваними. Візьмемо, наприклад, цей предмет – точило, яке впізнає кожна українська господиня. На будь-якому фермерському ринку ви можете знайти когось, хто використовує таку болгарку для заточування інструментів.

Фото Kyiv Post

Питання – що цей пристрій забув в цій машині? Суть в тому, що в полі транспортні засоби зазнають серйозних пошкоджень – деталі ламаються, втрачають форму та потребують відновлення. Без точила бійцям довелося б чекати на запчастини. Але завдяки йому вони можуть швидко відремонтувати та підтримувати рух своїх автомобілів. Все це працює від генератора, встановленого всередині автомобіля.

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Але українські інженери пішли ще далі. Буває, що ремонту на місці недостатньо, і складніші роботи потрібно виконувати далеко від передової. Щоб вирішити цю проблему, інженери розробили повнофункціональну мобільну фабрику, приховану всередині транспортного контейнера, яку можна розгорнути на будь-якій платформі.

Фото Kyiv Post

«Це універсальна майстерня, яка може обслуговувати практично будь-яку техніку – вітчизняну, європейську, американську. Вона містить інструменти як метричних, так і для дюймових розмірів, а також зварювальний стенд і станцію для обтискання шлангів – усе необхідне для будь-якого типу ремонтних робіт. Цей контейнер можна завантажити на будь-яку вантажівку за допомогою мультиліфтової системи і транспортувати куди завгодно: у зону бойових дій, у ліс, в ангар або навіть закопати під землю для захисту. Ця самодостатня майстерня може функціонувати будь-де, як підключена до електромережі, так і працюючи від власного генератора», – розповів Kyiv Post Сергій Алфьоров, директор благодійного фонду, експерт з військової логістики.

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Сергій Алфьоров. Фото Kyiv Post

Ця установка справді вражає — вона містить майже все необхідне для ремонту в польових умовах. По суті, це міні-фабрика на колесах. Ця вантажівка з Британії, але такий контейнер можна встановити на будь-яке шассі. Питання – як затягнути якийсь важкий предмет, наприклад, двигун, сюди? Дуже просто. Є кран-балка! Це просто, ефективно та значно полегшує підйом важких речей.

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Військовий кореспондент Kyiv Post Стефан Коршак тестує кран-балку. Фото Kyiv Post

Найважливіше те, що ці пересувні майстерні дозволяють військовослужбовцям самостійно виготовляти деталі, усуваючи потребу чекати, поки прибуде заміна, яку іноді важко отримати.

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Усередині цієї вантажівки ви знайдете низку обладнання, яке відображає важливу зміну підходу. Замість того щоб чекати на запчастини, можна робити їх власноруч. Свердлильний верстат – може свердлити та пресувати метал, що дозволяє виробляти багато основних деталей на місці. Поряд – токарний верстат. Цього ви не побачите в підрозділах НАТО. Армії НАТО покладаються на запасні частини та просто замінюють зламані компоненти. Але українська армія, яка відчуває дефіцит, потребує ремонту та відновлення деталей.

Алфьоров показує прес та фрезерувальний верстат. Фото Kyiv Post

Навіть цього було замало – волонтери оптимізували все, навіть облаштували окрему зварювальну станцію.

«У нас є спеціалізовані інструменти для демонтажу втулок і повністю обладнана зварювальна станція. Є зварювальний напівавтомат, аргоно-дугове зварювання, плазмовий різак. Все налаштовано професійними інструментами. Пневматична та електрична системи акуратно інтегровані поряд з генератором», – сказав Алфьоров.

Цими мобільними майстернями вже користуються кілька українських підрозділів, у тому числі в Курській області, Харківській області та на Донбасі. Вони виявляють високу ефективність на передовій. Але інженери не сидять склавши руки – кажуть, що роботи ще багато.

«Кожен із цих контейнерних цехів коштує 1,94 млн грн (близько 50 тис. доларів США), а виготовлення займає близько двох тижнів. Обладнання надходить із наявного складу, а контейнер є стандартною моделлю. Наразі було створено близько 90 майстерень на базі пікапів», - наголошує Алфьоров.