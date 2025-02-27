США спочатку планували скасувати візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, але змінили своє рішення після втручання Франції.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на французьке дипломатичне джерело.

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США хотіли скасувати візит Зеленського, але Франція втрутилася

За даними джерела, Білий дім попросив українського лідера відмовитися від поїздки до США для зустрічі з президентом Дональдом Трампом.

Після цього Президент України Володимир Зеленський звернувся до Еммануеля Макрона, який зв’язався з Дональдом Трампом і особисто попросив його прийняти українського президента, запевнивши у своїй підтримці.

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В результаті Трамп погодився та оголосив у середу, що Зеленський буде прийнятий у Білому домі.

Журналісти видання пишуть, що розмова Зеленського та Трампа буде напруженою, через останні заяви американського лідера.

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Візит Зеленського до США - що відомо

Президент Володимир Зеленський зазначав, що візит до США був запропонований українській стороні.

“Візит нам запропонували. Офіси працюють: який формат, коли. Там є робоча дата. Офіси на зв’язку”, – сказав Зеленський. Він уточнив, що це може бути п’ятниця.

Президент наголосив, що дуже хоче здійснити цей візит, оскільки для нього важливо почути, що допомога США не буде зупинена.

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Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що прийме свого українського колегу Володимира Зеленського у Вашингтоні 28 лютого.

У ЗМІ опублікували повний текст так званої “Угоди про копалини” між Україною та США, про яку останнім часом постійно говорить президент США Дональд Трамп.