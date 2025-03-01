Американські журналісти підрахували, що Президент України Володимир Зеленський щонайменше 33 рази публічно висловлював вдячність лідерам США та американському народу за підтримку України від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Журналісти телеканалу CNN опублікували фактчек після вчорашніх закидів президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса на зустрічі з главою Української держави.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Зеленський 33 рази дякував США за підтримку України, - CNN

Як зазначається, під час зустрічі в Овальному кабінеті в п’ятницю Трамп та Венс сказали Президентові України, що він нібито недостатньо вдячний.

«Ви повинні бути вдячні. У вас немає козирів», - сказав Трамп, додавши згодом: «Ви повинні бути більш вдячним». А потім Венс запитав у Зеленського: «Чи подякували ви за всю цю зустріч?»

Більше по темі Володимир Зеленський зустрівся з громадою у Вашингтоні Глава держави подякував за підтримку в «цей непростий час» та допомогу.

У цьому зв’язку автори статті зауважили: «Варто зазначити, що Зеленський неодноразово дякував Сполученим Штатам після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, висловлюючи подяку Трампу і (колишньому - ред.) президенту Джо Байдену, членам Конгресу від обох партій, американським оборонним компаніям та їхнім працівникам, а також американському народові».

Advertisement

Навіть після того, як Президент України достроково залишив Білий дім у п’ятницю, 28 лютого, у соцмережі X він написав слова подяки за візит, наголосивши на необхідності справедливого миру.

«Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього», - йдеться у дописі.

Журналісти CNN навели щонайменше 33 приклади того, коли Зеленський висловлював вдячність США, їхнім чиновникам чи американському народу за підтримку. При цьому автори зауважують, що не розглядали «численні внутрішні висловлювання Зеленського українською мовою».

Advertisement

Зокрема, журналісти наводять п’ять заяв Зеленського в період із січня по грудень 2022 року, в яких він дякує Байдену та США за дипломатичну та військову допомогу, а також фінансову підтримку України. Згадується і виступ Зеленського у Конгресі США.

Ще вісім заяв зі словами вдячності від Президента на адресу США лунали у 2023 році - на пресконференції з Байденом, під час виступів у Національному архіві та Національному університеті оборони та у соцмережі X.

Торік Зеленський 18 разів висловлював подяку Сполученим Штатам – у понад десяти дописах у соцмережах, під час зустрічей та розмов із Байденом, під час відвідування Президентського фонду та Інституту Рональда Рейгана у США, заводу в штаті Пенсильванія, який виробляє одні з найбільш критично необхідних снарядів для боротьби України проти російських військ.

Advertisement

Від початку 2025 року Зеленський щонайменше двічі дякував за непохитну підтримку незалежності України та за життєво важливу роль, яку Сполучені Штати відіграли в об’єднанні міжнародної спільноти.

Суперечка Зеленського і Трампа

Напередодні президент Володимир Зеленський прибув до США, аби зустрітися зі своїм американським колегою 28 лютого. Очікувалося, що лідери проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини.

Однак, під час обговорення російсько-української війни лідери посперечалися у прямому ефірі.

Після цього Трамп звинуватив Зеленського нібито у неповазі до США та небажанні миру.

На тлі таких заяв європейські політики виступили з підтримкою України.

Advertisement

Президент Володимир Зеленський вважає, що суперечка, яка сталася з Дональдом Трампом, - недобре для обох сторін.

В інтерв’ю Fox News він наголосив, що партнери мають знати позицію України. Володимир Зеленський зазначив, що Київ хоче миру. Але це має бути справедливий та тривалий мир.

Крім того, Україна прагне отримати гарантії безпеки. Володимир Зеленський зауважив, що без допомоги США «нам буде важко». Однак, впевнений, що після суперечки його стосунки з Дональдом Трампом можна врятувати.