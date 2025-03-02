У суботу ввечері російські війська атакували Запоріжжя «шахедами».
Поцілили по багатоквартирному будинку.
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Постраждала 31-річна жінка. Її госпіталізували.
Удар по Запоріжжю 1 березня: наслідки
За даними ДСНС, будинок загорівся через падіння уламків безпілотника.
Вибуховою хвилею пошкодило сусідні оселі.
Надзвичайники врятували двох мешканців. 23 людям знадобилася допомога психологів.
Під час ліквідації наслідків ворожого удару співробітники ДСНС також врятували двох котиків.
Обстріли Запоріжжя
Загалом протягом доби окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області.
З авіації вдарили по Пʼятихатках, Гуляйполю, Залізничному, Білогірʼю, Новодарівці та Новоандріївці.
З РСЗВ накрили Пʼятихатки, Щербаки та Малу Токмачку.
У Краматорську росіяни вбили 18-річного хлопця
Понад 150 разів гатили з артилерії та запустили майже три сотні БпЛА різної модифікації.
Пошкоджені квартири, приватні будинки та авто.