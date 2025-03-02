У суботу ввечері російські війська атакували Запоріжжя «шахедами». 

Поцілили по багатоквартирному будинку. 

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Постраждала 31-річна жінка. Її госпіталізували. 

Удар по Запоріжжю 1 березня: наслідки 

За даними ДСНС, будинок загорівся через падіння уламків безпілотника. 

Вибуховою хвилею пошкодило сусідні оселі. 

Надзвичайники врятували двох мешканців. 23 людям знадобилася допомога психологів. 

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Під час ліквідації наслідків ворожого удару співробітники ДСНС також врятували двох котиків. 

Обстріли Запоріжжя 

Загалом протягом доби окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області.

З авіації вдарили по Пʼятихатках, Гуляйполю, Залізничному, Білогірʼю, Новодарівці та Новоандріївці.

З РСЗВ накрили Пʼятихатки, Щербаки та Малу Токмачку.

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Попередньо, ворог скинув на житловий квартал міста авіабомбу ФАБ-250.

Понад 150 разів гатили з артилерії та запустили майже три сотні БпЛА різної модифікації. 

Пошкоджені квартири, приватні будинки та авто.

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