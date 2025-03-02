За даними ДСНС, будинок загорівся через падіння уламків безпілотника.

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Під час ліквідації наслідків ворожого удару співробітники ДСНС також врятували двох котиків.

Обстріли Запоріжжя

Загалом протягом доби окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області.

З авіації вдарили по Пʼятихатках, Гуляйполю, Залізничному, Білогірʼю, Новодарівці та Новоандріївці.

З РСЗВ накрили Пʼятихатки, Щербаки та Малу Токмачку.

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Пошкоджені квартири, приватні будинки та авто.