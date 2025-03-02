Уряд Словаччини не підтримуватиме Україну «для продовження війни». Йдеться про фінансову та військову допомогу. 

Про це заявив словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо.

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Словаччина припиняє допомогу Україні: заява Фіцо

«Словацька Республіка не підтримуватиме Україну ані фінансово, ані у військовому плані для продовження війни. Якщо так зроблять інші, ми будемо це поважати», - заявив Фіцо.

Фіцо розкритикував стратегію «мир через силу». Мовляв, вона лише затягує війну. І наголосив на необхідності негайного припинення вогню.

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«Нереальна стратегія «мир через силу» буде лише приводом для продовження війни в Україні. Україна ніколи не буде настільки сильною, щоби вести переговори з позиції військової могутності», - написав прем’єр Словаччини. 

Роберт Фіцо пропонує, щоб у підсумкових висновках саміту ЄС, який має відбутися 6 березня, був включений заклик про необхідність негайного припинення вогню (незалежно від моменту досягнення остаточної мирної угоди).

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Зазначається, що розмова лідерів відбулась також у зв’язку з очікуваною зустріччю Мелоні з Зеленським.

Крім цього, словацький прем’єр вимагає, щоб у документі була чітка вимога про відновлення транзиту газу через Україну до Словацької Республіки та Західної Європи.

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Роберт Фіцо погрожує заблокувати рішення саміту ЄС щодо України, якщо його позиції не будуть враховані. 

«Якщо саміт не буде поважати, що існують інші думки, окрім продовження війни, Європейська рада може не дійти згоди стосовно висновків щодо України у четвер», - написав Фіцо.

Водночас він додав, що Словаччина поважає необхідність збільшення обороноздатності Європи.

Британія надала Україні позику на обороноздатність

Напередодні, під час візиту Володимира Зеленського до Лондона, Україна та Велика Британія підписали угоду про кредит на понад 3 млрд доларів для зміцнення оборони. 

За словами президента, гроші підуть на виробництво зброї в Україні. Кредит гаситимуть за рахунок прибутків із заморожених активів РФ.

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У Британії Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром країни Кіром Стармером. Говорили, зокрема, про підтримку України, гарантії безпеки та завершення війни. 

Кір Стармер запевнив, що Британія буде з Україною «стільки, скільки це потрібно». 

У неділю Володимир Зеленський має зустрітися королем Чарльзом III, а також взяти участь у саміті європейських лідерів. Очільники країн Європи з’їдуться до Лондона, аби обговорити підтримку України. 

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