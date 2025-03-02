У ніч на 2 березня війська РФ знову атакували Україну дронами.
Запустили 79 безпілотників. Зафіксовані як ударні БпЛА типу Shahed, так і імітатори різних типів.
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Про це повідомили в Повітряних силах.
Атака дронів 2 березня: де працювала ППО
Для пусків дронів росіяни традиційно використали Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.
Українські військові збили 63 ворожих БпЛА.
16 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Протиповітряна оборона працювала в 13 областях - у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській.
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Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.
Наслідки атаки 2 березня
У небі над Сумщиною наші зенітники збили 19 ворожих БпЛА типу «шахед».
На Харківщині ввечері зафіксували падіння уламків поблизу Балаклії. В селі Олександрівка уламками «Герані» обірвано високовольтну лінію. Відновлювальні роботи тривають. У Золочеві через влучання FPV-дрона пошкоджено два приватні житлові будинки.
На Хмельниччині сили ППО знищили 6 «шахедів». Внаслідок атаки травмувалася жінка. Її доправили до лікарні. Після обстеження потерпілу відпустили додому.
За даними обласної влади, вибуховою хвилею пошкоджено десять приватних домогосподарств. В одному з них сталася пожежа.
Зачепило також електротрансформатор, лінії електропередач та ангар одного з підприємств.
Частина абонентів залишилася без світла.
«Без електропостачання залишилися 266 приватних абонентів і 11 юридичних осіб. На відновлювальні роботи залучені енергетики і в найкоротші терміни планується заживлення споживачів електрики», - повідомили в ОВА.
Внаслідок вечірньої атаки у Запоріжжі постраждала жінка. Її госпіталізували.
Через падіння уламків безпілотника загорівся будинок. Вибуховою хвилею пошкодило сусідні оселі. Надзвичайники врятували двох мешканців. 23 людям знадобилася допомога психологів.