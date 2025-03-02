У ніч на 2 березня війська РФ знову атакували Україну дронами

Запустили 79 безпілотників. Зафіксовані як ударні БпЛА типу Shahed, так і імітатори різних типів.

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Про це повідомили в Повітряних силах. 

Атака дронів 2 березня: де працювала ППО

Для пусків дронів росіяни традиційно використали Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. 

Українські військові збили 63 ворожих БпЛА. 

16 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків. 

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Протиповітряна оборона працювала в 13 областях - у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській.

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Попередньо, ворог скинув на житловий квартал міста авіабомбу ФАБ-250.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.

Наслідки атаки 2 березня

У небі над Сумщиною наші зенітники збили 19 ворожих БпЛА типу «шахед».

На Харківщині ввечері зафіксували падіння уламків поблизу Балаклії. В селі Олександрівка уламками «Герані» обірвано високовольтну лінію. Відновлювальні роботи тривають. У Золочеві через влучання FPV-дрона пошкоджено два приватні житлові будинки.

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На Хмельниччині сили ППО знищили 6 «шахедів». Внаслідок атаки травмувалася жінка. Її доправили до лікарні. Після обстеження потерпілу відпустили додому. 

За даними обласної влади, вибуховою хвилею пошкоджено десять приватних домогосподарств. В одному з них сталася пожежа.

Зачепило також електротрансформатор, лінії електропередач та ангар одного з підприємств.

Частина абонентів залишилася без світла. 

«Без електропостачання залишилися 266 приватних абонентів і 11 юридичних осіб. На відновлювальні роботи залучені енергетики і в найкоротші терміни планується заживлення споживачів електрики», - повідомили в ОВА. 

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Внаслідок вечірньої атаки у Запоріжжі постраждала жінка. Її госпіталізували.

Через падіння уламків безпілотника загорівся будинок. Вибуховою хвилею пошкодило сусідні оселі. Надзвичайники врятували двох мешканців. 23 людям знадобилася допомога психологів.

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