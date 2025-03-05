Голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі під час координаційної зустрічі “Відновлення культурного сектору України”, організованої Офісом підтримки відновлення при Міністерстві культури і стратегічних комунікацій, повідомила про те, які кошти та скільки часу потрібно на відновлення культурного сектору України, пише Укрінформ.

“Саме 10,5 млрд доларів. Це те, що нам знадобиться для відновлення у наступні 10 років – до 2035 року. Але я хочу зазначити, що ці цифри не повинні позбавляти нас надії, адже вони допомагають нам планувати та підходити до роботи структурно, враховуючи перспективу на наступні десятиліття”, - зазначила Бардескі.

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За її словами, загальна сума збитків у культурному секторі України становить 4,11 млрд доларів, але це лише прямі втрати. Натомість ширші збитки, зокрема втрати доходів від туризму, креативних індустрій та освіти у сфері культури, сягають 29,3 млрд доларів.

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“І насправді це критично, тому що це майже на 18% більше від попередньої оцінки звіту, який ми робили майже рік тому”, - сказала голова Бюро ЮНЕСКО.

Втрати культурної інфраструктури України: цифри та регіони

Зафіксовано пошкодження 1390 об’єктів культурної спадщини: 136 національного значення, 1164 місцевого значення та 90 щойно виявлених.

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У міністерстві повідомили, що постраждали культурні об’єкти в 18 регіонах України та в місті Києві, з найбільшою кількістю пошкоджень у Харківській (325), Херсонській (269) та Донецькій (164) областях.

Одночасно, за інформацією Міністерства Культури та інформаційної політики України, було пошкоджено 2205 об’єктів культурної інфраструктури, з яких 409 (18,7%) повністю зруйновані.

Найбільше постраждала інфраструктура в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Сумській областях.

Зазначається, що найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (48,3% від загальної кількості закладів культури, які зазнали пошкоджень).

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Згідно з даними, переважна більшість пошкоджених об’єктів культурної інфраструктури – це клубні заклади (48,3%): 1064 клубні заклади, 790 бібліотек, 168 закладів мистецької освіти, 121 музей та галерея та багато іншого.

Руйнування клубів, бібліотек, музеїв і театрів зафіксовані в 303 територіальних громадах (20,6% від загальної кількості) в різних областях України та в Києві, з різним ступенем ураження.

Міністерство культури також зазначає, що через окупацію значних територій Луганської, Запорізької, Донецької та Херсонської областей, точний облік пошкоджених культурних пам’яток неможливий.

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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