У 2025 році більшість українців вважають Революцію Гідності важливою подією, яка дала країні поштовх до подальшого розвитку і позитивно її оцінюють.

Як свідчать результати опитування КМІС, у 2025 році 67% населення України вважають її народним протестом, а 18% сприймають її негативно.

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Десять років тому погляди українців майже не відрізнялися: 63% підтримували, а 20% були проти.

Цікаво, що різниця у поглядах між регіонами стала менш помітною. Якщо у 2015 році підтримка Революції Гідності значно зменшувалася з Заходу на Схід, то у 2025 році в усіх регіонах більшість людей (від 55% на Сході до 71% у Центрі) сприймають її як народний протест.

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Попри труднощі та виклики, з якими зіткнулася Україна після Революції Гідності, більшість громадян усвідомлюють її значення для майбутнього країни.

Більше по темі А якби Революції Гідності не було? Одинадцять років тому Україна обрала шлях до демократичних свобод, за який тепер, за словами Черчилля, платить «кров’ю, працею, сльозами та потом». Що було б, якби українці тоді не вийшли на протест?

Революція Гідності

21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи, вшановуючи пам’ять учасників Революції Гідності та Помаранчевої революції, визначального моменту в її новітній історії. Наприкінці 2013 року українці вийшли на вулиці Києва вимагаючи демократії, справедливості та зближення з Європою.

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Те, що почалося як мирні протести, стало загальнонаціональним рухом, що призвів до повалення корумпованого уряду, але великою ціною - життям понад 100 героїв, яких ми тепер знаємо як героїв Небесної Сотні.