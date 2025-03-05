У 2025 році більшість українців вважають Революцію Гідності важливою подією, яка дала країні поштовх до подальшого розвитку і позитивно її оцінюють.
Як свідчать результати опитування КМІС, у 2025 році 67% населення України вважають її народним протестом, а 18% сприймають її негативно.
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Десять років тому погляди українців майже не відрізнялися: 63% підтримували, а 20% були проти.
Цікаво, що різниця у поглядах між регіонами стала менш помітною. Якщо у 2015 році підтримка Революції Гідності значно зменшувалася з Заходу на Схід, то у 2025 році в усіх регіонах більшість людей (від 55% на Сході до 71% у Центрі) сприймають її як народний протест.
Попри труднощі та виклики, з якими зіткнулася Україна після Революції Гідності, більшість громадян усвідомлюють її значення для майбутнього країни.
А якби Революції Гідності не було?
Революція Гідності
21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи, вшановуючи пам’ять учасників Революції Гідності та Помаранчевої революції, визначального моменту в її новітній історії. Наприкінці 2013 року українці вийшли на вулиці Києва вимагаючи демократії, справедливості та зближення з Європою.
Те, що почалося як мирні протести, стало загальнонаціональним рухом, що призвів до повалення корумпованого уряду, але великою ціною - життям понад 100 героїв, яких ми тепер знаємо як героїв Небесної Сотні.