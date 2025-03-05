На пункті пропуску “Краківець” німецькі правоохоронці передали співробітникам Державного бюро розслідувань (ДБР) ексзаступника начальника Полтавської податкової служби, який розшукувався за низку злочинів.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

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Екстрадиція податківця з Німеччини: розкрадання 1,3 млн грн

Посадовець діючи в змові, сприяв тому, що полтавське підприємство не сплатило близько 1,3 мільйона гривень податків.

Він організував неочікувану перевірку підприємства, після якої було складено документ із заниженими податковими вимогами.

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Пізніше були видані офіційні податкові рішення з заниженою сумою ПДВ та меншими штрафами, що дало можливість підприємству уникнути значних податкових виплат.

За результатами розгляду запиту Офісу генерального прокурора компетентні органи Німеччини ухвалили рішення про його екстрадицію, зазначили в ДБР.

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З Польщі до України екстрадували підозрювану в збуті наркотиків

У лютому мешканку Славути Хмельницької області, підозрювану в торгівлі наркотичними речовинами, екстрадували з Польщі до України.

Відповідно до запиту Офісу Генерального прокурора, компетентні органи Польщі прийняли рішення про екстрадицію жінки, яка переховувалась від українського правосуддя.

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6 лютого підозрювану передали українським правоохоронцям на пункті пропуску “Устилуг-Зосін”.

Слідство встановило, що жінка систематично збувала канабіс та метамфетамін.

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