На пункті пропуску “Краківець” німецькі правоохоронці передали співробітникам Державного бюро розслідувань (ДБР) ексзаступника начальника Полтавської податкової служби, який розшукувався за низку злочинів.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

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Екстрадиція податківця з Німеччини: розкрадання 1,3 млн грн

Посадовець діючи в змові, сприяв тому, що полтавське підприємство не сплатило близько 1,3 мільйона гривень податків.

Він організував неочікувану перевірку підприємства, після якої було складено документ із заниженими податковими вимогами.

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Пізніше були видані офіційні податкові рішення з заниженою сумою ПДВ та меншими штрафами, що дало можливість підприємству уникнути значних податкових виплат.

За результатами розгляду запиту Офісу генерального прокурора компетентні органи Німеччини ухвалили рішення про його екстрадицію, зазначили в ДБР.