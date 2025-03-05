На пункті пропуску “Краківець” німецькі правоохоронці передали співробітникам Державного бюро розслідувань (ДБР) ексзаступника начальника Полтавської податкової служби, який розшукувався за низку злочинів.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
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Екстрадиція податківця з Німеччини: розкрадання 1,3 млн грн
Посадовець діючи в змові, сприяв тому, що полтавське підприємство не сплатило близько 1,3 мільйона гривень податків.
Він організував неочікувану перевірку підприємства, після якої було складено документ із заниженими податковими вимогами.
Пізніше були видані офіційні податкові рішення з заниженою сумою ПДВ та меншими штрафами, що дало можливість підприємству уникнути значних податкових виплат.
За результатами розгляду запиту Офісу генерального прокурора компетентні органи Німеччини ухвалили рішення про його екстрадицію, зазначили в ДБР.
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З Польщі до України екстрадували підозрювану в збуті наркотиків
У лютому мешканку Славути Хмельницької області, підозрювану в торгівлі наркотичними речовинами, екстрадували з Польщі до України.
Відповідно до запиту Офісу Генерального прокурора, компетентні органи Польщі прийняли рішення про екстрадицію жінки, яка переховувалась від українського правосуддя.
6 лютого підозрювану передали українським правоохоронцям на пункті пропуску “Устилуг-Зосін”.
Слідство встановило, що жінка систематично збувала канабіс та метамфетамін.