З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська понад 6900 разів використовували боєприпаси з отруйними хімічними сполуками, повідомляє Міністерство оборони України.

Російські хімічні атаки: майже 3400 отруєнь військових

Згідно з даними полковника Валерія Вебера, заступника начальника Головного управління Міноборони, майже 3400 українських військових отримали медичну допомогу через отруєння неідентифікованими хімічними речовинами під час повномасштабного вторгнення.

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У Словаччині, за сприяння Служби зовнішньополітичних інструментів Єврокомісії відбулися навчання з метою удосконалення навичок у розслідуванні злочинів, пов’язаних з хімічною, біологічною, радіаційною та ядерною небезпекою.

Метою навчань було підвищення ефективності кримінального переслідування осіб, причетних до злочинів, пов’язаних з ХБРЯ-загрозами.

Під час навчань учасники вивчили міжнародні практики, поглибили розуміння юридичних механізмів, а також проаналізували законодавство на національному та міжнародному рівнях, що стосується кримінального переслідування за ХБРЯ-злочини.

Україна закликала відреагувати на застосування Росією хімзброї

У березні 2024 року делегація України при ОБСЄ закликала міжнародну спільноту відреагувати, і не лише політичним засудженням, на застосування Росією хімічної зброї проти українських захисників.

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У квітні 2022 року офіційний представник російських окупаційних військ у Донецькій області Едуард Басурін відкрито закликав до застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя, щоб полегшити штурм росіянами заводу “Азовсталь”.