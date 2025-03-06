Речник Національної гвардії України Руслан Музичук в телеефірі заявив про те, що російські війська почали застосувати більше дронів на оптоволокні, пише Укрінформ.

“Збільшення відсотка застосування дронів на оптоволокні по різних ділянках фронту.

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Ми бачимо, що противник також вчиться їх застосовувати, намагається розвивати цей напрямок і характерним зараз є його застосування досить часто в районах міських забудов, поблизу боїв, зокрема на Торецькому і також на Куп’янському напрямках”, - повідомив Музичук.

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Водночас він запевнив, що Нацгвардія також розвиває застосування безпілотних систем. Речник додав, що перевага окупантів в повітрі є суттєвою перешкодою.

“Перевага (росіян - ред.) в повітрі - досить суттєва перешкода на лінії фронту, і як ми бачимо, це не лише удари по наших позиціях, по прифронтових населених пунктах,

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це, як кажуть наші військовослужбовці, відносно дешева альтернатива крилатих ракет противника, і зона ураження від 40 до 60 кілометрів, де противник намагається, не долітаючи повітряним судном до лінії фронту, де він може потрапляти в зону дії наших ППО, запускає саме такі КАБи”, - зазначив Музичук.

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За його словами, протягом доби кількість артилерійських обстрілів може досягати сотні, а КАБів - ще більше.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 96 боєзіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один удар ракетою та 45 авіаударів, скинувши 59 КАБів.

Крім цього, здійснив майже чотири тисячі обстрілів та залучив для ураження 939 дронів-камікадзе.

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