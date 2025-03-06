Українські військові відбивають російські штурми та продовжують спецоперацію на Курщині.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 96 боєзіткнень.

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Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один удар ракетою та 45 авіаударів, скинувши 59 КАБів. Крім цього, здійснив майже чотири тисячі обстрілів та залучив для ураження 939 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили дві спроби армії РФ просунутися в районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку вчора відбулося три штурми українських позицій у районах Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів та намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новомихайлівки та Нового.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили вісім атак армії РФ в районах Часового Яру, Олександро-Шультиного та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак в районах Торецька, Дачного та Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 16 штурмових дій агресора у бік Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Богданівки, Котлярівки та Андріївки.

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Окупанти завдали авіаударів по районах населених пунктів Зелене Поле, Покровськ, Чунишине та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили шість атак армії РФ в районах Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку напрямку армія РФ атакував у районі Вільного Поля, також завдав авіаційних ударів по населених пунктах Гуляйполе, Шевченко, Залізничне, Новопіль, Одрадне та Веселе.

На Оріхівському напрямку українські війська успішно відбили чотири ворожі атаки у напрямках Кам’янського, Павлівки та Лобкового. Авіаційних ударів зазнали райони населеного пункту П’ятихатки.

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Курська спецоперація - останні новини

На Курському напрямку Сили оборони України продовжують активно протистояти російським окупантам. Протягом дня там відбулося 27 боєзіткнень.

Крім того, ворожа авіація здійснила 16 авіаційних ударів, використавши 23 керованих авіаційних бомби (КАБ).

Противник також провів 359 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1140 осіб.

Також Сили оборони України знищили 5 російських танків, 7 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 80 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 94 автомобіля та два засоби ППО.

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

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Волтц та Єрмак обговорили час і місце мирних переговорів

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час телефонної розмови з радником президента США з питань нацбезпеки Майклом Волтцом домовилися про зустріч команд найближчим часом.

«Провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Майклом Волтцом. Обговорили подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру.

Також обмінялися думками щодо питань безпеки та узгодження позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та США. Домовилися про зустріч наших команд найближчим часом для продовження цієї важливої роботи», - поінформував Єрмак.