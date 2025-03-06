Ці вихідні обіцяють бути незабутніми! На вас чекають неймовірні концерти, театральні постановки та оригінальні перформанси, які подарують яскраві емоції. Від джазового кабаре до пристрасного танго, від концерту Квітки Цісик до гострого стендапу – кожен знайде подію до душі!

Freedom Jazz Cabaret

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Freedom Jazz Show підготував глядачам цікаву програму: це і фрагменти з колекції світових мюзиклів в оригінальній музичній обгортці, і мініспектакль, наповнений тонким жіночим гумором і вишуканим звучанням. Цей вечір буде сповнений музичного шику, шарму та драйву!

Advertisement

“Джаз-кабаре – це наше серце, наша душа, і ми не втомлюємося дивувати нашого улюбленого глядача!” – кажуть учасниці Freedom Jazz. За постановку відповідає харизматична режисерка та хореографиня Олена Коляденко.

Де: Freedom Hall, вул. Кирилівська, 134

Коли: 7 березня 2025, 18:00

Вартість: від 2000 грн. Квитки

Квітка Цісик. Tribute

Її голос – ніжний і проникливий, знайомий кожному українцю. Вечір, присвячений легендарній Квітці Цісик, подарує справжню магію її пісень у виконанні талановитої Ольги Чубаревої та ансамблю “Дивограй”. Атмосферу доповнить камерний затишок Будинку-музею Миколи Лисенка, де кожна нота набуває особливого звучання.

Advertisement

Не сумніваємося, що це буде напрочуд зворушливо!

Де: Будинок-музей Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 95

Коли: 7 березня 2025, 17:00

Вартість: від 200 грн. Квитки

Kola “Концерт на біс”

Після тріумфального концерту в Палаці спорту KOLA повертається з грандіозним шоу! Її голос – це емоції, що огортають душу, її пісні – це історії, у яких кожен знаходить себе. Вечір, насичений музикою, яка надихає та дарує надію. Готові знову заспівати улюблені хіти разом?

Advertisement

Де: Палац спорту, Спортивна площа, 1

Коли: 8 березня 2025, 18:00

Вартість: від 549 грн. Квитки

Концерт PARFENIUK

PARFENIUK – талановитий і харизматичний артист, який вже завоював серця тисяч слухачів. Його хіти “Провела екскурсію”, “Відриваючись” та “Долоні” стабільно посідають топові місця в чартах, а кліпи набирають мільйони переглядів.

Його пісні – це поєднання драйву, емоцій та чуттєвості. PARFENIUK презентує новий альбом “Врубай”, а також виконає улюблені хіти, які вже стали народними. Гарантовано – буде гаряче!

Advertisement

Де: ATLAS, вул. Січових Стрільців, 37-41

Коли: 8 березня 2025, 17:00

Вартість: від 500 грн. Квитки

Концерт Міші Крупіна

Торік Міша Крупін розпочав сольну кар’єру, і тепер колишній фронтмен гурту “Корупція”, військовослужбовець і резидент “Культурного десанту”, каже, що найкращі пісні для нього — ті, які ще не написані.

Цей артист завжди вражає харизмою, непідробною щирістю та вічними хітами. У цьому концерті прозвучать як нові треки, так і улюблені пісні, що вже стали візитівкою музиканта. Цей вечір зарядить енергією!

Де: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 8 березня 2025, 18:00

Вартість: від 790 грн. Квитки

Кольори пристрасного танго

Advertisement

Танго – це не просто музика. Це історія, пристрасть, емоція. Вечір присвячений легендарному Астору П’яццоллі та іншим майстрам цього жанру. У виконанні ансамблю “Київська камерата” прозвучать композиції, що розпалюють вогонь у серці. А доповнить атмосферу чарівна водна анімація Ангеліни Золотої.

Де: Будинок архітектора, вул. Б. Грінченка, 7

Коли: 8 березня 2025, 18:00

Вартість: від 300 грн. Квитки

Підпільний Стендап

Underground Standup Club – легендарне місце, де коміки “Підпільного Стендапу” виступають регулярно.

Advertisement

Гострий гумор, харизматичні коміки та атмосфера, де немає заборонених тем! Вечір, що змусить вас сміятися до сліз. На сцені – найкращі представники українського стендапу: Василь Байдак, Свят Загайкевич, Антон Стенюк та Олександр Жипецький. Готові до вечора без фільтрів?

Де: Underground Standup Club, вул. Золотоворітська, 15

Коли: 9 березня 2025, 19:00

Вартість: від 300 грн. Квитки

Побачення в Темряві від “Третя після опівночі”

Вам не знадобляться маски для очей, адже темрява така, що ви навіть не помітите, заплющені ваші очі, чи ні. Тут по-новому розкривається смак романтичної вечері, глибше сприймається музика, картини треба відчувати на дотик, а написати коханому листа – той ще квест.

Романтика, яку ви відчуєте не очима, а серцем. Вечеря, музика, мистецтво – усе в повній темряві, що відкриває нові грані сприйняття. Це не просто побачення, а справжня подорож у світ почуттів.

Де: Музей у темряві, вул. О. Гончара, 45в

Коли: 9 березня, час уточнюється

Вартість: 2500 грн (уключає десерти та безалкогольні напої), бронювання