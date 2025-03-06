Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність своєму французькому колезі Емманюелю Макрону за чітке бачення ситуації та спільні зусилля, спрямовані на досягнення миру.

Зеленський відповів на звернення Макрона, в якому французький президент згадав про російську загрозу та закликав до справедливої мирної угоди щодо України.

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«Мир має бути реальним, а не просто словом - він не може означати капітуляцію чи розпад України», - сказав Зеленський.

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За його словами, мир має бути справедливим, надійним і тривалим, а його досягнення можливе лише за умови міцних і довгострокових гарантій безпеки для України, Європи та всього світу.

Зеленський наголосив, що Україна глибоко цінує лідерство та зусилля всіх, хто підтримує її та зміцнює обороноздатність Європи.

Більше по темі Зеленський: Україна не залишиться наодинці у війні з Росією Президент України Володимир Зеленський, лідерка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Антоніу Кошта обговорили посилення оборони України та Європи.

Він також висловив сподівання на подальшу спільну роботу над кроками до миру найближчими днями.