Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність своєму французькому колезі Емманюелю Макрону за чітке бачення ситуації та спільні зусилля, спрямовані на досягнення миру.

Зеленський відповів на звернення Макрона, в якому французький президент згадав про російську загрозу та закликав до справедливої мирної угоди щодо України.

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«Мир має бути реальним, а не просто словом - він не може означати капітуляцію чи розпад України», - сказав Зеленський.

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За його словами, мир має бути справедливим, надійним і тривалим, а його досягнення можливе лише за умови міцних і довгострокових гарантій безпеки для України, Європи та всього світу.

Зеленський наголосив, що Україна глибоко цінує лідерство та зусилля всіх, хто підтримує її та зміцнює обороноздатність Європи.

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Президент України Володимир Зеленський, лідерка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Антоніу Кошта обговорили посилення оборони України та Європи.

Він також висловив сподівання на подальшу спільну роботу над кроками до миру найближчими днями.

Увечері в середу, 5 березня, Макрон звернувся до французького народу, заявивши, що світ постав перед найбільшими за багато років викликами.

У зверненні до нації Макрон сказав, що французи логічно стурбовані початком «нової ери» після того, як Трамп розпочав свою другу каденцію в Білому домі, змінивши політику США щодо України і ризикуючи історичним розривом з Європою.

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«Я хочу вірити, що Сполучені Штати залишаться на нашому боці, але ми повинні бути готові до того, що це не так», - прямо заявив він.

Трамп чітко заявив про своє бажання швидко закінчити війну, спричинену повномасштабним вторгненням Росії в Україну у 2022 році, шляхом прямих переговорів з Москвою.

Він також підтвердив, що європейські військові сили можуть бути відправлені в Україну, якщо буде підписана мирна угода, яка гарантуватиме, що Росія більше не вторгнеться до свого сусіда.

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За словами Макрона, мирна угода для України буде підкріплена «можливо, розгортанням європейських сил».

«Вони не підуть воювати сьогодні, вони не підуть воювати на лінію фронту, але вони будуть там, як тільки мирна угода буде підписана, щоб гарантувати її повне дотримання», - сказав він.

Він додав, що начальники європейських штабів зустрінуться в Парижі наступного тижня, щоб обговорити, як підтримати Україну після укладення мирної угоди.

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