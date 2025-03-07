Сеульський Центральний окружний суд у п’ятницю ухвалив рішення про звільнення з-під варти відстороненого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, затриманого у справі про спробу державного перевороту після введення воєнного стану в грудні минулого року.

Адвокат наголошує на порушеннях з боку прокуратури

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Укрінформ.

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Юна заарештували 15 січня за клопотанням прокуратури, після чого він перебував у центрі утримання під вартою на півдні Сеула.

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Суд ухвалив рішення на користь захисту через процесуальні порушення з боку прокуратури – правоохоронці не дотрималися встановлених термінів висунення офіційних звинувачень.

Згідно із законодавством, прокурори повинні були пред’явити обвинувачення протягом десяти днів із моменту арешту, проте вони зробили це із запізненням на кілька годин – лише 26 січня. При цьому прокуратура наполягала, що термін під вартою має вимірюватися повними днями, а не годинами чи хвилинами.

Адвокати Юна заперечили цю аргументацію, наполягаючи, що слід рахувати кожну годину та хвилину, проведені під вартою.

Суд погодився із позицією захисту та постановив негайно звільнити експрезидента через порушення строків утримання під вартою.

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Після звільнення Юн Сок Йоля очікується продовження судового розгляду у справі про спробу державного перевороту. Він зможе брати участь у засіданнях без фізичного затримання, проте його майбутнє залишається невизначеним.

Конституційний суд має ухвалити рішення щодо імпічменту, проголосованого Національною асамблеєю. Якщо суд підтвердить імпічмент, Юн буде офіційно відсторонений від посади, а в країні можуть відбутися дострокові президентські вибори. Якщо ж рішення буде на його користь, він зможе повернутися до виконання обов’язків президента.

Нагадаємо, 26 січня прокуратура Сеула офіційно висунула Юну обвинувачення у спробі державного перевороту через введення воєнного стану. Пізніше Національна асамблея проголосувала за його імпічмент, і тепер Конституційний суд має ухвалити рішення щодо остаточного усунення Юна з посади або його поновлення.