Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф пообіцяв президентові України Володимиру Зеленському, що наступного року Нідерланди виділять 3,5 мільярда євро на підтримку України в її боротьбі з російськими військами.

Новий пакет допомоги від Нідерландів суттєво підтримає Україну в ці складні часи

Як повідомляє голландська інформаційна агенція NOS, прем’єр-міністр Нідерландів поділився цією новиною під час позачергового саміту ЄС у четвер у Брюсселі, покликаного об’єднати лідерів ЄС у їхній підтримці України.

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За його словами, кошти будуть використані наступного року для надання Україні додаткової військової допомоги. Новий пакет допомоги схвалив у четвер парламент Нідерландів, проголосувавши за пропозицію виділити додаткові 3,5 мільярда євро на підтримку України. Про це повідомили в Палаті представників Нідерландів.

Пропозицію подав лідер ліберальної «Народної партії за свободу і демократію» Єшільґьоз-Зегеріус. Його партія входить до складу правлячої коаліції. Її партнери по коаліції – «Партія за свободу» та «Фермерсько-громадянський рух» – проголосували проти. Пропозиція пройшла завдяки підтримці кількох опозиційних партій (серед них кілька лівих і християнсько-демократичних).

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Нідерланди є одним з найбільших постачальників допомоги Україні, як в абсолютному вираженні, так і у відсотках від ВВП, згідно з даними Ukraine Support Tracker. У коаліційній угоді зазначено, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну як гуманітарною, так і військовою допомогою.

Популістська «Партія за свободу» є найбільшою в Нідерландах. Спочатку у своїй програмі вона заявляла, що Нідерланди більше не повинні надавати Україні зброю, але під час формування коаліції у 2024 році партія погодилася продовжувати підтримувати Київ. Її лідер Герт Вілдерс готовий надати додаткову підтримку Україні лише в тому випадку, якщо одночасно будуть виділені додаткові кошти для пом’якшення зростаючої вартості життя, повідомляє голландське видання RD.

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Різні думки всередині нідерландської коаліції, ймовірно, знову випливуть на поверхню, коли обговорюватиметься фінансове становище держави.

Схооф сказав, що відчуває підтримку України в парламенті Нідерландів і тому може пообіцяти Зеленському цю додаткову підтримку ще до того, як отримає схвалення парламенту. Він також заявив, що позитивно і конструктивно ставиться до плану виділити 800 мільярдів євро на європейську оборону, який запропоновала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє NOS.