Кремлівський лідер Володимир Путін та інші представники російської влади категорично відкинули будь-які можливі поступки в майбутніх мирних переговорах, а також пропозиції щодо мирного врегулювання від США, Європи чи України.

Путін наголосив, що Росія не піде на компроміси у потенційних мирних переговорах

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Укрінформ.

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Під час візиту до московського відділення фонду «Захисники Вітчизни» 6 березня Путін наголосив, що Росія не має наміру йти на компроміси у потенційних мирних переговорах. Він підкреслив, що Москва обере такий варіант мирного врегулювання, який максимально відповідатиме її інтересам і забезпечить довгострокову стабільність.

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«Путін заявив, що Росія не відмовиться від своєї «власної» території на майбутніх мирних переговорах, натякаючи на незаконно анексовані українські землі», – зазначають аналітики ISW.

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Також у звіті підкреслюється, що Путін оголосив 2025 рік «Роком захисника Вітчизни», що є ще одним кроком у напрямку мілітаризації російського суспільства та мобілізації підтримки війни проти України.

На цій фотографії, поширеній російським державним агентством Sputnik, президент Росії Володимир Путін зустрічається з працівниками та підопічними Державного фонду захисників Вітчизни, фонду підтримки ветеранів російських військових дій в Україні, в Єдиному центрі підтримки учасників бойових дій та їхніх сімей у Москві 6 березня 2025 року. (Фото Володимира НОВІКОВА / POOL / AFP)

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Крім того, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив на пресконференції, що Москва не допустить розміщення європейських миротворчих сил в Україні, розглядаючи це як загрозу і пряму участь НАТО у війні.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова також категорично відкинула можливість переговорів щодо припинення вогню або введення європейських військ. За її словами, будь-які пропозиції, що дають Україні можливість перегрупуватися на фронті, є неприйнятними для Кремля.

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«Лавров і Захарова відкидають ініціативу міністра оборони США Піта Геґсета від 12 лютого щодо можливого розміщення міжнародних військ в Україні для контролю за виконанням майбутньої мирної угоди», – наголошують аналітики ISW.

Окрім цього, Лавров заявив, що Росія наполягатиме на розгляді так званих «першопричин» війни, серед яких він назвав припинення розширення НАТО та гарантії безпеки для РФ. Він також стверджував, що президент США Дональд Трамп нібито «розуміє» ці вимоги, тоді як європейські лідери намагаються їх ігнорувати.

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«Російська влада постійно використовує поняття «першопричини» як аргумент для вимог щодо відмови НАТО від політики відкритих дверей, а також щоб перекласти відповідальність за російське вторгнення на Захід і Україну», – зазначили в ISW.

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