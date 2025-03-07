Російські наступальні дії на Херсонщині значно активізувалися після президентських виборів у США, а військові РФ, які штурмують правобережжя, можуть бути під впливом психотропних речовин.

Активність окупантів на лівому березі Херсону значно зросла

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на інтерв’ю «Byline Times», переклад якого оприлюднила Херсонська ОВА, начальник ОВА Олександр Прокудін зазначив, що Росія посилює атаки на Херсонську область напередодні можливих мирних переговорів.

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«Масштабного нарощування російських військ для повномасштабної переправи та наступу нині не відбувається. Російське командування розуміє, що збільшення їхньої чисельності викличе українські контрзаходи», – зазначив Прокудін.

За його словами, після виборів у США активність окупантів значно зросла. Перехоплені розмови свідчать, що російським військовим наказують просуватися на правий берег, попри масові відмови, оскільки ця місія сприймається як самогубна. Однак багато хто все одно йде і гине.

Прокудін наголосив, що Росія використовує тактику масових атак, що призводить до значних втрат. Щодня добре озброєні російські підрозділи намагаються закріпитися на правому березі Дніпра, прибуваючи човнами та штурмуючи острови. Серед них є як новобранці, так і досвідчені військові, спецпризначенці та морська піхота. Попри відмінності у спорядженні, їхня мета одна – утримати позиції до кінця місяця.

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Начальник ОВА розповів про відео, зняте біля Антонівського мосту: російські солдати йдуть, навіть коли поруч вибухають мінометні снаряди. Один із них продовжував рухатись, попри загибель товаришів довкола. Прокудін припускає, що це може бути наслідком вживання психотропних речовин.

Він зазначив, що така практика триває вже тривалий час, а її пік очікується наприкінці березня. За його словами, російське командування використовує ці атаки, щоб отримати вигідніші позиції для переговорів. Він нагадав, що Росія офіційно проголосила Херсонську область своєю територією, тому Кремль прагне закріпитися на правому березі, аби легітимізувати цю претензію. Водночас він підкреслив, що цього не станеться.

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Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині росіяни намагаються перетнути Дніпро у чотирьох місцях. Українські військові продовжують утримувати позиції та чинити опір окупантам.

Нагадуємо, що ЗСУ восени 2022 року визволили правобережну частину Херсонської області, зокрема місто Херсон. Водночас територія, що розташована на лівому березі Дніпра, залишається тимчасово окупованою російськими військами.