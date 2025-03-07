У ніч на 7 березня 2025 року російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну та цивільну інфраструктуру України, використавши ракети та безпілотники.

Треба посилити тиск на Росію: енергетика України ледь тримається

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму повідомленні в соціальній мережі Х заявив, що було зафіксовано 261 ворожий об’єкт, включаючи ракети та дрони. Він підкреслив, що Росія зупиниться лише тоді, коли її зупинять силою, і закликав до посилення тиску на агресора для якнайшвидшого завершення війни.

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За даними державної енергетичної компанії “Нафтогаз”, внаслідок атаки було пошкоджено об’єкти з видобутку природного газу, що вплинуло на енергопостачання в країні. Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що удари торкнулися кількох регіонів, і наразі ведуться роботи зі стабілізації постачання електроенергії та газу.

Зокрема, в західному регіоні України, у Тернопільській області, було уражено промисловий об’єкт, що може призвести до обмежень у постачанні газу. У Харкові внаслідок атаки на цивільне підприємство постраждали люди, а в Чернігові зазнало пошкоджень виробниче підприємство. Водночас в Івано-Франківській області атаку вдалося відбити без жертв та руйнувань.

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Ця атака є частиною постійних зусиль Росії щодо підриву енергетичної інфраструктури України, що створює додатковий тиск на енергетичну систему країни та ускладнює життя мирного населення.