Франція відчуває повагу та дружбу до Сполучених Штатів, яких вважає вірним союзником, а тому має право вимагати від їхніх лідерів того ж.

Макрон запевнив Трампа, що Франція та США союзники

Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив на пресконференції після завершення екстреного саміту ЄС в Брюсселі, передає Укрінформ із посиланням на Le Monde.

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«Ми віддані і вірні союзники», - сказав він, заочно відповівши президенту Дональду Трампу, який поставив під сумнів лояльність до США французьких союзників по НАТО.

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Макрон також підкреслив, що Франція має велику «повагу і дружбу до Сполучених Штатів», і сама має право вимагати того ж від американців.

Він нагадав, зокрема, про внесок маркіза де Лафайєта у здобуття незалежності США. “Ми завжди були там один для одного “, - сказав Макрон, також згадавши висадку американських військ у Нормандії в 1944 році.

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Президент США Дональд Трамп готовий запровадити масштабні санкції проти Росії, щоб змусити її сісти за стіл переговорів з Україною.

“А коли йшлося про інтервенцію НАТО в Афганістані після нападів 11 вересня 2001 року, то не лише французи, а і європейці прийшли на допомогу США”, - пригадав глава Франції.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його найбільше питання до НАТО полягає в тому, що якби Сполучені Штати мали проблему, і він зателефонував би до Франції чи інших країн, то вони навряд чи прийшли б на допомогу. «Я не впевнений», - засумнівався Трамп в рішучості європейців.

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Як повідомляв Укрінформ, Еммануель Макрон наголосив, що Україні потрібно допомагати, допоки вона не досягне домовленості про стійкий мир з гарантіями.

 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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