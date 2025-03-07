Президент України Володимир Зеленський відвіває 10 квітня Південно-Африканську Республіку та проведе переговори з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, повідомляє Bloomberg.

Зеленський зустрінеться з Рамафосою у квітні 2025 року

Президент України Володимир Зеленський планує здійснити офіційний візит до Південно-Африканської Республіки (ПАР) у квітні 2025 року для зустрічі з президентом Сирілом Рамафосою. Про це повідомив речник південноафриканського лідера Вінсент Магвеня, зазначивши, що зустріч запланована на 10 квітня.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

“Цей візит є продовженням поточних зустрічей президента Рамафоси з президентом Путіним і президентом Зеленським щодо інклюзивного мирного процесу, який забезпечить шлях до миру між Росією та Україною”, - сказав речник президента ПАР Вінсент Магвенья.

Раніше міністр міжнародних відносин і співробітництва ПАР Наледі Пандор повідомляла, що президент Зеленський планує відвідати ПАР з офіційним візитом протягом найближчих кількох місяців.

Цей візит відбувається на тлі зусиль України щодо зміцнення дипломатичних та економічних зв’язків з африканськими країнами, а також пошуку підтримки у міжнародній спільноті для досягнення миру та стабільності в регіоні.

Advertisement

Південна Африка зайняла позаблокову позицію щодо конфлікту між Росією та Україною, та Рамафоса раніше просував цю позицію як засіб, що допоможе покласти край війні. Ініціатива шести африканських країн на чолі з Рамафосою два роки тому, спрямована на припинення конфлікту, не принесла жодних результатів.