Президент України Володимир Зеленський відвіває 10 квітня Південно-Африканську Республіку та проведе переговори з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, повідомляє Bloomberg.
Зеленський зустрінеться з Рамафосою у квітні 2025 року
Президент України Володимир Зеленський планує здійснити офіційний візит до Південно-Африканської Республіки (ПАР) у квітні 2025 року для зустрічі з президентом Сирілом Рамафосою. Про це повідомив речник південноафриканського лідера Вінсент Магвеня, зазначивши, що зустріч запланована на 10 квітня.
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“Цей візит є продовженням поточних зустрічей президента Рамафоси з президентом Путіним і президентом Зеленським щодо інклюзивного мирного процесу, який забезпечить шлях до миру між Росією та Україною”, - сказав речник президента ПАР Вінсент Магвенья.
Раніше міністр міжнародних відносин і співробітництва ПАР Наледі Пандор повідомляла, що президент Зеленський планує відвідати ПАР з офіційним візитом протягом найближчих кількох місяців.
Цей візит відбувається на тлі зусиль України щодо зміцнення дипломатичних та економічних зв’язків з африканськими країнами, а також пошуку підтримки у міжнародній спільноті для досягнення миру та стабільності в регіоні.
Південна Африка зайняла позаблокову позицію щодо конфлікту між Росією та Україною, та Рамафоса раніше просував цю позицію як засіб, що допоможе покласти край війні. Ініціатива шести африканських країн на чолі з Рамафосою два роки тому, спрямована на припинення конфлікту, не принесла жодних результатів.