Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість введення масштабних санкцій і тарифів проти Росії через її продовження повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Truth Social.
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Трамп може ввести нові санкції проти Росії
Ця заява пролунала на тлі спроб Вашингтона схилити Київ і Москву до переговорів, а також посилення тиску на українську владу в останні дні.
“Виходячи з того, що Росія зараз абсолютно “лупцює” Україну на полі бою, я серйозно розглядаю можливість введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню і остаточного врегулювання конфлікту за допомогою мирної угоди”, – написав Дональд Трамп.
Він також закликав сторони конфлікту негайно сісти за стіл переговорів.
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“Росія і Україна, сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно. Дякую!!!” – додав очільник Білого дому.
Трамп продовжив санкції проти РФ на рік
28 лютого президент США Дональд Трамп пролонгував ще на рік санкції США проти Росії.
У документі також міститься обґрунтування розпорядження і вказується, що воно продовжує чинність надзвичайного стану, який був запроваджений у зв’язку з ситуацією в Україні та передбачає санкції, впроваджені в березні й грудні 2014 року, а також у вересні 2018-го й лютому 2022-го указами попередніх президентів США.
Укази про надзвичайний стан в США та санкції проти іноземних держав, оголошені американським президентом, чинні протягом одного року.
Після цього вони продовжуються окремим розпорядженням глави Білого дому ще на рік.