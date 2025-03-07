Українські та проукраїнські організації Ірландії в спільній заяві закликали уряд, політичних лідерів та громадянське суспільство Ірландії продовжувати підтримку України, зберігати солідарність у цей критичний час і забезпечити безперервну допомогу.

“Ірландія добре розуміє, що таке боротьба за свободу. Вона знає, як це – вистояти перед труднощами, витримати випробування й не відмовитися від своєї ідентичності. Сьогодні Україна веде ту ж боротьбу – не тільки за себе, а й за принципи, які об’єднують вільні нації”, – йдеться в тексті. 

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Загалом до звернення доєднались 11 організацій. Вони наголосили на важливості підтримки суверенітету України та відновлення стабільності в Європі та світі. 

“З перших днів війни Ірландія продемонструвала виняткову солідарність з Україною. Понад 100 000 українців, які втікали від російського терору, знайшли притулок у безпечних громадах Ірландії. Ця підтримка мала величезне значення”, – йдеться в тексті.

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Але підтримка – це не лише те, що було зроблено раніше, вона повинна стати зобов’язанням на майбутнє, наголошують автори звернення. 

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“Як українські, ірландські та міжнародні організації, що займаються гуманітарною допомогою, правами людини та співпрацею, ми розуміємо, наскільки важлива ця підтримка”, – йдеться в тексті. 

Ірландія стала справжнім маяком солідарності, але потреба в підтримці сьогодні важливіша, ніж будь-коли. Це не лише питання України, а й того, яким буде світ для майбутніх поколінь, кажуть представники громади. 

“Сьогоднішні рішення визначать не тільки майбутнє України, а й стабільність глобального порядку та роль Ірландії в ньому”, – йдеться в тексті. 

Читайте повний текст звернення за посиланням

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Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
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