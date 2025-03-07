Ліга українок Америки закликає адміністрацію президента США змінити рішення та повністю відновити призупинену раніше допомогу Україні. 

“Ми закликаємо Конгрес США публічно та рішуче підтримати Україну, відновити військову й гуманітарну допомогу, а також обмін розвідданими з цим союзником США, який нині протистоїть агресії”, – йдеться в заяві. 

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Рішення США може призвести до “руйнування політичних норм, міжнародних відносин і союзів”, які гарантують безпеку Штатів та підтримують стабільність світового порядку з часів Другої світової війни, наголошують в організації. 

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“Раптове й одностороннє припинення військової допомоги Україні не лише завдасть їй нищівного удару, а й підірве репутацію США та зруйнує довіру союзників, яка зберігалася понад 80 років”, – йдеться в заяві. 

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Президент США Дональд Трамп готовий запровадити масштабні санкції проти Росії, щоб змусити її сісти за стіл переговорів з Україною.

Відмова від підтримки України демонструє “слабкість і ненадійність США”, зміцнюючи позиції противників – Росії, Ірану, Північної Кореї та Китаю – на шкоду самим Сполученим Штатам.  

“Це катастрофічний шлях не лише для України, а й для безпеки США”, – наголошують в організації. 

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Конгрес США зобов’язаний захищати систему стримувань і противаг, закріплену Конституцією, та вимагати від президента дотримання міжнародних зобов’язань і виконання ухвалених законів, нагадують автори заяви. 

3 березня 2025 року президент Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні – допомогу, яку вже затвердив Конгрес і яку від імені американського народу пообіцяв Україні попередній президент США Джо Байден. 

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
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