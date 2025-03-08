Служба безпеки України затримала посадовця Державного космічного агентства. Його підозрюють у співпраці з російською ФСБ. 

Про це повідомили в СБУ. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Російський агент в Держкосмосі: що відомо

Ворожим агентом виявився посадовець Державного космічного агентства, який мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків.

Затримали його під час наради в Міністерстві стратегічної промисловості. 

Advertisement

За даними слідства, росіяни завербували посадовця через його дружину. 

Жінка живе у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами. 

Чоловік також погодився працювати з ворогом за гроші. А після виходу на пенсію влітку 2025 року взагалі планував переїхати до РФ.

Трамп хоче якнайшвидше зупинити війну, - Рубіо у розмові Сибізі
Більше по темі

Трамп хоче якнайшвидше зупинити війну, - Рубіо у розмові Сибізі

Під час телефонної розмови дипломати обговорили майбутню зустріч команд США та України в Саудівській Аравії.

«За матеріалами справи, російська фсб завербувала цього агента у 2024 році. З того часу українська спецслужба поетапно документувала кожен крок зловмисника та його взаємодію з російськими кураторами», - йдеться в повідомленні СБУ. 

Завдання російського «крота»

Агент мав збирати секретну інформацію. 

Advertisement

Зокрема, про місця розташування об’єктів військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів. Також ворога цікавили дані про українське виробництво високоточних засобів ураження і супутникові знімки.

Ці дані російська спецслужба планувала використати для ударів по стратегічно важливих об’єктах України.

«СБУ також використала цього «крота» для дезінформування ворога, щоб передавати через нього рашистам вигідну для України інформацію», - зауважили у Службі безпеки. 

Advertisement

Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. 

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Трамп виступив з першою промовою у Конгресі: головні заяви
Київ Пост
бер. 5
ПОГЛЯД: «Ворог моїх друзів – тепер мій друг» – Частина ІІ
Ганс Петтер Мідттун
бер. 4
Москва завербувала Трампа ще у 80-х, каже колишній керівник казахської спецслужби
Стах Лучків
лют. 24
У Європі можуть арештувати ще €200 млрд заморожених російських активів
Київ Пост
бер. 4
Більше про СБУ
СБУ «накрила» російських агентів-навідників ракет Росія
СБУ «накрила» російських агентів-навідників ракет
Київ Пост
лют. 26
Спецслужби Росії готували замах на Буданова, - голова СБУ ГУР
Спецслужби Росії готували замах на Буданова, - голова СБУ
Київ Пост
лют. 23
Дрони СБУ знеструмили нафтоперекачувальну станцію в Краснодарському краї, - джерела Росія
Дрони СБУ знеструмили нафтоперекачувальну станцію в Краснодарському краї, - джерела
Київ Пост
лют. 22
СБУ попереджає про активізацію інформаційних диверсій РФ в Україні СБУ
СБУ попереджає про активізацію інформаційних диверсій РФ в Україні
Київ Пост
лют. 21
Читати далі
Путін не зацікавлений у мирі: заява Каллас на тлі обстрілів України Путін
Путін не зацікавлений у мирі: заява Каллас на тлі обстрілів України
Київ Пост
3г тому
Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс в Ленінградській області Росія
Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс в Ленінградській області
Київ Пост
5г тому
Трамп хоче якнайшвидше зупинити війну, - Рубіо у розмові Сибізі Росія
Трамп хоче якнайшвидше зупинити війну, - Рубіо у розмові Сибізі
Київ Пост
7г тому
Трамп заявив, що йому важче домовитися з Україною про мир, ніж з РФ Путін
Трамп заявив, що йому важче домовитися з Україною про мир, ніж з РФ
Київ Пост
10г тому
" Попередній Трамп хоче якнайшвидше зупинити війну, - Рубіо у розмові Сибізі
Далі » Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс в Ленінградській області