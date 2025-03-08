Служба безпеки України затримала посадовця Державного космічного агентства. Його підозрюють у співпраці з російською ФСБ.

Про це повідомили в СБУ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Російський агент в Держкосмосі: що відомо

Ворожим агентом виявився посадовець Державного космічного агентства, який мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків.

Затримали його під час наради в Міністерстві стратегічної промисловості.

Advertisement

За даними слідства, росіяни завербували посадовця через його дружину.

Жінка живе у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами.

Чоловік також погодився працювати з ворогом за гроші. А після виходу на пенсію влітку 2025 року взагалі планував переїхати до РФ.

Більше по темі Трамп хоче якнайшвидше зупинити війну, - Рубіо у розмові Сибізі Під час телефонної розмови дипломати обговорили майбутню зустріч команд США та України в Саудівській Аравії.

«За матеріалами справи, російська фсб завербувала цього агента у 2024 році. З того часу українська спецслужба поетапно документувала кожен крок зловмисника та його взаємодію з російськими кураторами», - йдеться в повідомленні СБУ.

Завдання російського «крота»

Агент мав збирати секретну інформацію.

Advertisement

Зокрема, про місця розташування об’єктів військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів. Також ворога цікавили дані про українське виробництво високоточних засобів ураження і супутникові знімки.

Ці дані російська спецслужба планувала використати для ударів по стратегічно важливих об’єктах України.

«СБУ також використала цього «крота» для дезінформування ворога, щоб передавати через нього рашистам вигідну для України інформацію», - зауважили у Службі безпеки.

Advertisement

Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.